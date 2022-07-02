بفيلم مع “نتفليكس”… كاميرون دياز تعود للتمثيل بعد الاعتزال

يبدو أن الممثلة كاميرون دياز قد تراجعت عن قرارها في اعتزال التمثيل بعدما شكلت صدمة للجمهور حول العالم عام 2018.

وكشف موقع “فاريتي” أن الفنانة تتحضر للعودة إلى الشاشة بعد غياب 4 أعوام وذلك بفيلم سينمائي جديد تتعاون فيه مع منصة البث الإلكتروني “نتفليكس”.

وستلعب دياز دور البطولة في فيلم الحركة الكوميدي القادم على “نتفليكس” بعنوان “Back in Action”، بعدما قدمت آخر دور لها في فيلم “Annie” عام 2014.

وأعلنت “نتفليكس” أن الممثل الأميركي جيمي فوكس سوف يلعب دور البطولة بجوار كاميرون دياز، والمعروف أن الممثل كان آخر من تعاون مع كاميرون على الشاشة الفضية في فيلم “Annie”.

وقام فوكس بمكالمة مع دياز بإشراك توم برادي، لتقديم بعض النصائح عن كيفية تدشين عودتها للشاشة. وقال برادي: “لقد كنت أحادث جيمي، وقال لي إنك بحاجة لبعض النصائح بشأن كيفية العودة عن الاعتزال”.

وأضاف: “أنا ناجح نسبياً في العودة من الاعتزال. وردت عليه دياز عبر الهاتف، قائلةً: “بصراحة هذا بالضبط ما أحتاج إليه”.

وأشار الموقع، إلى أن كاميرون سبق أن أعلنت اعتزالها بسبب رغبتها في أخذ فترة راحة من الفن والتركيز على زوجها وأسرتها.

وقالت آنذاك: “لقد وجدت الراحة، والسلام الروحي، لأني ببساطة أصبحت أعتني بنفسي”.

وأضافت: “أعرف أن الكثيرين لن يفهموا ما أقول، لكن من الصعب مواصلة العمل على هذا المستوى والتعرض للشهرة والاحتكاك بالناس”.