بـ15 دقيقة فقط… علاج للوجه بالمنزل

بشرتك أساس جمالك. قد لا تملكين ترف الذهاب إلى مراكز التجميل للعناية الكافية بها لكنّ هذا الروتين الذي سنقدمه إليك في هذه المقالة كفيل ليجعل بشرتك نقية ما يعزّز ثقتك بنفسك.

يعتمد هذه الروتين على 4 خطوات:

الخطوة الأولى: التنظيف المزدوج:

وذلك من خلال إزالة المكياج والتلوث والأوساخ باستخدام منظف زيتي في المرحلة الأولى واستخدام منظف رغوي بالمرحلة الثانية وتديليكه لمدة دقيقة على الأقل على البشرة الجافة ثم غسله بالماء الفاتر.

الخطوة الثانية: تقشير البشرة

من خلال وضع المقشر على وجهك بالكامل والرقبة وغسله وتجفيفه بمنشفة نظيفة.

الخطوة الثالثة: القناع

ضعي قناع الطين أو الفحم على بشرتك لتطهيرها واتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

الخطوة الرابعة والأخيرة: الترطيب

ضعي المناسب إلى نوع بشرتك على وجهك ورقبتك.