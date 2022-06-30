أحدث ديكورات مطابخ 2022

مطابخنا هي قلب المنزل حيث يمكن للعائلات والأصدقاء التجمع، بالإضافة إلى مساحة وظيفية للطهي أو العمل أو مجرد الاسترخاء.

يتفق العديد من خبراء الألوان ومصممي الديكور على أن عام 2022 هو عام البدايات الجديدة، وأن الظلال التي تجسد هذا الإحساس بالتجديد سترتفع شعبيتها هذا العام، فقد أصبحنا أكثر جرأة في تلوين مطابخنا لمظهر منعش، لهواة التغيير والتجدد إليك أبرز الألوان التي ستهيمن في ديكورات مطابخ 2022.

6 ألوان رائجة لمطابخ ربيع 2022:

1-اللون الأخضر لون السلام في الديكور الداخلي:

تدرجات اللون الأخضر الفاتحة هي لون رائع لخزائن المطبخ حيث يعطي اللون الأخضر إحساسًا بالسلام ويعكس تأثير الطبيعة المهدئ على منزلك.

2-الأصفر صيحة في عالم الأزياء والمطابخ على حد سواء:

في الماضي، كان اللون الأصفر يتمتع بسمعة سيئة في الديكور الداخلي، لكن مع اختيارنا للدرجات المناسبة وبأماكنها الصحيحة يمكن أن يتحول مطبخك لمكان مميز وخاص جدا..

ابحثي عن الدرجات المستوحاة من الطبيعة مثل ألوان الأصفر في الزهور الربيعية، أو الليمون لمساحات مشرقة وطبيعية.

3-دوما هناك مكان للألوان المحايدة والأنيقة:

تتمتع ألوان الطلاء المحايدة إلى جانب توفير الأناقة والراحة، أنها تحول المكان للوحة خالية وجاهزة لإبداعك.. هي طريقة رائعة لتضفي شخصيتك على ديكورات مطابخ 2022 من خلال لمسات بسيطة من الألوان عبر الاكسسوارات من أدوات مطبخ وباقات زهور لمظهر منعش

4-الثنائي الأخضر مع الأزرق لمطبخ خاص ومميز:

في عام 2022، ستواصل مطابخنا تصاميمها المختلطة، ستؤدي الألوان الزرقاء الغامقة وخضراء الغابات في عام 2022، لإعطاء نهج جديد في الديكور الداخلي.

5-أبيض ورمادي في المطبخ:

الظلال الداكنة من الرمادي والأبيض هو أفضل مخطط ألوان في ديكورات مطابخ 2022 لخلق مساحة أنيقة ومشرقة.

6-البحث عن مساحة للون الأزرق:

الأزرق في المطبخ خيار رائع خاصة حين يقترن باللون الأبيض أو حتى الألوان الزاهية الأخرى. الأزرق والأبيض هو مخطط لوني مثالي للطراز الاسكندنافي الحديث والريفي في ديكورات مطابخ 2022.