نسرين طافش تكشف مواصفات زوج المستقبل

أثارت الفنانة السورية العزباء نسرين طافش الجدل بعد حديثها عن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في فتى أحلامها والرجل الذي تقبل الزواج منه.

البداية عندما سأل أحد متابعي طافش عبر موقع “أنستغرام” عن صفات الرجل الذي ستتزوجه، وكتب: ما هي صفات رجل أحلامك؟

وردّت الممثلة الشهيرة: أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة ولديه ثقة بالنفس وحنون وأن يكون قلبه طيب ويحب الحياة والعائلة والأطفال.

جواب نسرين طافش أثار رغبة الجمهور لمعرفة ما إذا كانت تتكلم عن قصة حب تعيشها، وإن كانت هذه الصفات لرجل تحبه فعلاً.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد “جوقة عزيزة”، بطولة سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.