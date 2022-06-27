مي العيدان تهاجم أصالة مجدداً وتشكك في حبها لـ فائق (صورة)

عادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، للهجوم من جديد على الفنانة السورية أصالة نصري وذلك تعليقاً على الرسالة التي وجهتها الأخيرة إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن للاحتفال بعيد زواجهما الأول مذ أيام.

ونشرت مي العيدان عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، صورة للثنائي أصالة نصري وفائق حسن، يحمل جزءاً من رسالتها له في عيد زواجهما، والذي جاء نصه: “أنت أبي وحبيبي وسندي، مثل هاليوم من سنة ولدت من جديد”.

وتساءلت مي العيدان عن إمكانية بقاء أصالة نصري على موقفها بعد مرور عام آخر على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مكتفية بتعليق مقتضب على منشورها قائلة: “نشوفك السنة الجاية، إذا بتثبتين على كلامك هذا، ولا راح تغيرين أقوالك”.

وأثارت الإعلامية الكويتية حالة من الجدل بسبب هذا التعليق، حيث دافع البعض عن حق أصالة في التعبيرعن مشاعرها عن طريق توجيه الرسائل لزوجها، بينما تساءل البعض الآخر عن هجوم مي العيدان المتكرر على الفنانة السورية.

https://www.instagram.com/mayal3eidankwt/?utm_source=ig_embed&ig_rid=236de73b-7c42-449a-b8bf-0b6835943fda

ووجهت بعض التعليقات نصيحة إلى مي العيدان بضرورة عدم خوض الحرب نيابة عن أحد، في إشارة إلى الإعلامية فجر السعيد وأزمتها الأخيرة مع أصالة والتي تشابكت معهم الأولى فيها.

وتعجب الكثير من هجوم مي العيدان خاصة أنها لم تكشف حتى الآن سبب هجومها والسخرية من أصالة أو حقيقة الخلاف بينهما.

وكانت أصالة احتفلت بعيد زواجهما في 20 يونيو برسالة لزوجها قالت فيها: ” “متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظة بهالحياة … الحمد لله على نعمة وجودك، ووصفت أصالة زوجها بأنه والدها وحبيبها وسندها وعلقت” يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي واستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين”، وأنهت الفنانة رسالتها بـ “كلّ سنة وأنا معك سالمة”.