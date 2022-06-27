بيتزا المطاعم.. 5 أخطاء تجنبيها لصنع بيتزا مثالية

يمكن أن يكون صنع البيتزا من الصفر أمرًا ممتعًا بشكل لا يصدق، خاصة عندما تشارك جميع أفراد الأسرة في تنفيذها.

ووجبة البيتزا من الوجبات الشهية التي اقتبسها العالم بأكمله من المطبخ الإيطالي، وأدخلت عليها تعديلات تناسب ذوق شعوب الدول باختلافها، ولكنها من الوجبات صعبة الإتقان أيضًا.

وتخشى الكثير من سيدات المنزل إعداد بيتزا منزلية، لأن الأبناء يفضلون تلك التي تعد في المطاعم أكثر من المنزلية؛ فما السر؟

ويقدم موقع “إنش بيتزا” الأمريكي، في التقرير التالي الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها لإعداد بيتزا تشبه مذاق بيتزا المطاعم.

1- عدم ترك العجين يرتاح

في كثير من الأحيان، عند صنع البيتزا، يتوقع الناس النتيجة اللذيذة لدرجة أنهم يحاولون استعجال الخطوات من أجل تجهيز المنتج النهائي في أسرع وقت ممكن.

ويتسبب عدم منح العجين فترة جيدة للتخمير، في فساد عجين البيتزا، ولكن منحك الوقت لتخمير العجين سوف يكافئك بقاعدة بيتزا ناعمة، ومطاطية.

2- لا يعجن العجين لفترة طويلة بما فيه الكفاية

يعتبر العجن خطوة حيوية عندما يتعلق الأمر بتحضير عجينة البيتزا المثالية، وعندما تعجن العجين، فأنت تقوم بشكل أساسي بإعادة ترتيب التركيب الجزيئي للبروتينات التي يتكون منها، وهذا هو السبب في أن القوام سيصبح أكثر نعومة كلما عجنته.

غالبا ما يستغرق العجن وقتا أطول مما تعتقد، يجب أن تعجن العجينة لمدة 10 إلى 12 دقيقة تقريبًا، وتظهر فقاعات على العجين.

3- زيادة إضافات البيتزا

يشعر أغلبنا أن الكمية تغلب الكيف، ولكن في الحقيقة أن إضافات البيتزا لا يجب أن تكون كثيرة كي تمنحك مذاقا شهيا.

ويفضل تقليل كمية الإضافات فوق البيتزا، كي لا تصبح رطبة ولزجة بعد خبزها.

4- عدم ترك البيتزا تطهى لفترة طويلة بما فيه الكفاية

إذا كنت معتادا على تسخين البيتزا المجمدة أو حتى صنع البيتزا في المنزل باستخدام قاعدة مسبقة الصنع من السوبر ماركت، فمن المحتمل أنك معتاد على ترك البيتزا في الفرن لفترة قصيرة فقط حتى يذوب الجبن فوقها وتسخن المكونات.

ولكن عندما تصنع البيتزا من الصفر، عليك أن تضع في اعتبارك أنك تحتاج إلى منح البيتزا وقتا حتى تنضج العجين.