3 أشياء تفقد أسرتك الاستمتاع بالإجازة الصيفية.. تجنبيها

لصيف فرصة جيدة لتحسين التواصل مع أسرتك، وتعميق علاقتك بأطفالك، وتكوين ذكريات جميلة تظل عالقة في أذهانهم. فالإجازة الصيفية تتيح لكم ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة، ولكن بعض الأمهات يقعن في أخطاء تسبب إفساد متعة الإجازة الصيفية، تعرفي إلى هذه الأخطاء من خلال السطور التالية، وتجنبيها حتى يستمتع أفراد أسرتك بالصيف، وتستفيدوا جميعاً من الإجازة الصيفية.

1- التخلي عن الروتين

بعض الأمهات يعتقدن أن الإجازة الصيفية تعني التخلي عن الروتين، حتى يشعر أفراد الأسرة بالتحرر والسعادة، ولكن على العكس، فإن التخلي عن الروتين يؤدي إلى الفوضى، وبالتالي عدم الاستفادة من الوقت بأفضل الطرق.

يمكن تغيير الروتين قليلاً ليصبح أقل صرامة، ولكن لا تتخلي عن وجود روتين يومي يشمل مواعيد النوم والاستيقاظ وتناول الوجبات، وضعي جداول منظمة بمواعيد الأنشطة، حتى تتمكنوا من الاستفادة بالوقت، والاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الأنشطة الصيفية الممتعة.

2- الأعمال المنزلية الشاقة

ترى بعض الأمهات الإجازة الصيفية فرصة لتنظيف المنزل وإعادة ترتيبه، وهو ما يتطلب مجهوداً شاقاً يصيبها بالإجهاد، ما يمنعها من مشاركة أطفالها في الأنشطة الصيفية، وإذا كان الأطفال أكبر سناً، فإنهم ينشغلون معها في الأعمال المنزلية الشاقة، وتضيع متعة الإجازة.

لا تتخلي تماماً عن الأعمال المنزلية، ولكن قسميها حسب الأولويات، ولا تبددي وقت أسرتك في الانشغال بأعمال منزلية شاقة، وتجبريهم على التخلي عن الاستمتاع بالأنشطة الصيفية التي ينتظرونها كل عام.

3- كسر ميزانية الأسرة

الأنشطة الصيفية والإجازات والسفر، مغريات لإنفاق الكثير من الأموال، ولكن الإنفاق دون الالتزام بخطط الأسرة المالية، قد يعرّض الأسرة لأزمات كبرى لاحقاً، لذا يجب أن تكوني متوازنة، وتنفقي بحكمة.

رتبي الأولويات حسب ميزانية أسرتك، وتعاوني مع زوجك في التخطيط لميزانية الأنشطة الصيفية، والتزمي بها حتى تستمتعي بالإجازة الصيفية مع أسرتك، دون التورط في أزمات مالية لاحقاً.