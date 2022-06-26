رقصة مؤثرة لعروس مع مجسم لوالدتها المتوفاة يحصد ملايين المشاهدات على “تيك توك”

انتشر مقطع فيديو للحظة مؤثرة رقصت فيها، عروس مع مجسم من الورق المقوى لوالدتها الراحلة يوم زفافها.

أرادت العروس ناتالي مولكاهي 27 عاما، من هيرتفوردشاير بإنجلترا، إيجاد طريقة لتكريم والدتها في يومها زفافها، لذلك أحضرت العائلة قطعا من الورق المقوى بالحجم الطبيعي لوالدتها.

ويظهر مقطع فيديو للحفل العروس وهي تخطو على حلبة الرقص مع والدها كولين توماس 69 عاما، لرقصة الأب وابنته.

وحصد مقطع الفيديو المؤثر على TikTok انتشارا بشكل كبير، وصل إلى 104200 مشاهدة في غضون أيام قليلة

وقالت العروس مولكاهي لصحيفة ديلي ميل : كانت العائلة كلها حاضرة عن وفاة أمي، لقد كان أتعس يوم في حياتنا”.

وقررت إحدى الأخوات بعد وفاتها شراء قطع من الورق المقوى بالحجم الطبيعي للأم، لتشاركهم في الأحداث العائلية المستقبلية.

وأضافت مولكاهي: “أمي كانت تقف عادة في الزاوية المطلة على الجميع في منزل أختي، قررنا جميعا أن تكون في حفل الزفاف”.

وفي حفل الزفاف قام الزوجان بأول رقصة لهما معا قبل أن يتدخل أب العروس كولين للرقص مع ابنته، عندما فكر في تضمين مجسم الوالدة التي توفيت في الرقصة.

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