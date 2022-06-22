إجابة قد لا تعجب الرجال… النساء أقوى في ممارسة الرياضة!

“الرجال أقوى من النساء” معتقد سائد في المجتمعات كافة لا سيّما الشرقية منها. ولكن ليس بعد الآن!

لا شكّ أن هناك فرقًا بالكتلة العضلية بين النساء والرجال إذ يتشكل وزن النساء من 30 إلى 35 بالمئة عضلًا مقابل 40 إلى إلى 50 بالمئة في وزن الرجل بالإضافة إلى هرمون الاستروجين الذي يفرزه جسم المرأة بنسب أعلى.

لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة أن قدراتها أقلّ منه.

توصّلت دراسة في جامعة كولومبيا البريطانية إلى أن النساء أكثر قدرة على التحمل في الكثير من الأنشطة الرياضية واليومية .

فبعد الطلب من تسع نساء وثمانية رجال في نفس العمر والقدرة الرياضية أن يقوموا بحركات رياضية بأقدامهم بعدد 200 مرة وفي أسرع وقت ممكن، تبيّن أن النساء كنّ أقل إرهاقًا.

وسجّل الباحثون الكثير من الخصائص الفيزيائية من “ثني القدم” بما في ذلك السرعة والقوة والقوة الدورانية لتحركاتهم وكذلك النشاط الكهربائي لعضلاتهم.

قد يكون هذا الاستنتاج صادمًا للبعض لكنّه ليس كذلك للباحثين والعلماء. وفي هذا الخصوص أكّد المشرف على الدراسة الدكتور بريان دالتون أنهم عرفوا من الأبحاث السابقة أنه بالنسبة لبعض الأنشطة مثل الجري، قد يكون الذكور أسرع ولكن الإناث أقل تعبًا بكثير بحلول نهاية السبق أو الجري”.، موضحًا أنهم أرادوا هذه المرة أمعرفة ما إذا كان هذا صحيحا خلال الحركات والتمارين الأكثر ديناميكية أم لا؟

والجواب النهائي هو: يمكن للمرأة أن تقوم بهذه التمارين بشكل مستمر دون تعب أكثر من الرجال وبفارق كبير”.