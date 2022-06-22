عملية جراحية بسيطة تودي بحياة ملكة جمال سابقة!

عملية لإزالة اللوزتين أدخلت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا في غيبوبة لمدّة شهرين لتفارق بعدها الحياة.

وفي التفاصيل، تعرضت ابنة الـ27 عامًا لنزيف حاد ونوبة قلبية بعد 5 أيام من خضوعها للعملية في 4 نيسان الماضي.

وقال القس المقرب من عائلة الجليسي إن أهل الفتاة كانوا متأكدين من حدوث خطأ طبي أثناء العملية، حيث تم إرسال جثة ابنتهم للتشريح، لمعرفة سبب النزيف الذي قتلها.

يذكر أن كوريا تُوّجت بلقب ملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل عام 2018، وكانت أيضًا رائدة أعمال متخصصة في علاجات الليزر والماكياج الدائم.

وهي منحدرة من عائلة فقيرة جدًّا لكنّها لم تكن تخجل أبدًا من الموضوع بل على العكس كانت تشير في عدد من منشوراتها على انستغرام إلى أنها بدأت العمل في سنّ الثامنة وإلى أنها تفتخر بعائلتها وبماضيها.

https://www.instagram.com/gleycycorreia/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c6923706-a0f5-4915-b781-d886ddae3e91