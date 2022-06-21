ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تسعى لقطع علاقتها بوالدها وتطلب تغيير اسمها

تقدمت ابنة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المتحولة جنسيا، بطلب لتغيير اسمها قانونيا لأنها “لم تعد ترغب بالعيش مع والدها البيولوجي أو الرغبة بالارتباط به بأي شكل أو صلة أو طريقة”.

وتم تقديم الالتماس لتغيير الاسم وشهادة الميلاد الجديدة التي تعكس هويتها الجنسية الجديدة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا في سانتا مونيكا.

وطلبت كزافييه ألكسندر ماسك (السابقة)، التي بلغت 18 عاما مؤخرا، وسن الرشد في كاليفورنيا، من المحكمة تغيير اعترافها بالجنس من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد، وفقا لوثائق المحكمة المتاحة عبر الإنترنت التي نقلتها سكاي نيوز عن “PlainSite.org”.

وتم تنقيح اسمها الجديد في المستند عبر الإنترنت، في حين أن والدتها هي جوستين ويلسون، التي طلقت ماسك عام 2008.

ولم يكن هناك أي تفسير آخر للخلاف بين ابنة ماسك ووالدها، رئيس شركة “Tesla” و “SpaceX”، الذي يحاول الاستيلاء على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بمبلغ 44 مليار دولار (35.8 مليار جنيه إسترليني).

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن ماسك دعمه للحزب الجمهوري الأمريكي، الذي يدعم ممثلوه المنتخبون مجموعة من التشريعات التي من شأنها أن تحد من حقوق المتحولين جنسيا في الولايات في جميع أنحاء البلاد.