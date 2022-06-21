Ms. Marvel أول بطلة خارقة تحقق أسوأ افتتاحية لمارفل

تعاني البطلة الخارقة مس مارفل لفرض نفسها على قلب الجمهور، على عكس باقي شخصيات عالم مارفل السينمائي.

ووفقًا لموقع “ذا ميكس” الأمريكي، حقق مسلسل Ms. Marvel “مس مارفل” أقل افتتاحية مشاهدة في تاريخ عروض منصة البث الإلكتروني ديزني بلس.

وأعلنت منصة تحليل البيانات التلفزيونية، سامبا تي في، بعد تحليل أرقام بيانات أجهزة التلفزيون حول العالم، بما في ذلك أجهزة شارب وإل جي وسوني، أن حوالي 775 ألف شخص فقط شاهدوا أولى حلقات مسلسل “ميس مارفل”، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المنصة أنه رغم تحقيق المسلسل أقل افتتاحية عرض في تاريخ مسلسلات مارفل، لكنه لاقى رواجًا كبيرًا بين المراهقين والشباب، حيث كان الأعلى مشاهدة في الفئة العمرية من 20 إلى 24، كذلك بين الأقليات، حيث سجل أرقام مشاهدة عالية بين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين والآسيويين.

وذكر الموقع، أن شعبية العمل بين الأقليات لن تشفع له، إذ تمثل هذه الأرقام سقطة في عالم مارفل، لسوء حظ البطلة الخارقة كاملا خان، أول بطلة خارقة مسلمة في عالم مارفل السينمائي.

ولفت الموقع إلى أن مسلسلات مارفل الأخرى لاقت نجاحًا كبيرُا، حيث بلغت عدد مشاهدات مسلسل Moon Knight 1.8 مليون شخص في افتتاحية عرضه، بينما يحتل مسلسل Loki “لوكي” المركز الأول في قائمة مسلسلات مارفل الأعلى مشاهدة على ديزني بلس، حيث حقق 2.5 مليون مشاهدة.

وتدور قصة المسلسل، الذي صدر في 8 يونيو/حزيران الماضي على منصة “ديزني بلس”، حول فتاة معجبة بعالم “مارفل” ومجلاته، تشعر بوجود قوة خارجة داخلها كحال الشخصيات التي تقرأ عنها.