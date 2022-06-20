يونيو 20, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

نانسي عجرم تتعرض لموقف مرعب على المسرح (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
0 مشاهدات

نانسي عجرم تتعرض لموقف مرعب على المسرح (فيديو)

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف مرعب على المسرح وذلك اثناء احيائها مؤخراً لحفل في الاردن.
وظهرت نانسي في فيديو تداوله المتابعون بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستعد لغناء اغنيتها الشهيرة “ما تيجي هنا”، لينطلق فجأة من خلفها دخان من ضمن مؤثرات الحفل، وهو الامر الذي ارعبها وظهر واضحاً على وجهها.

وتفاعل كثير من المتابعين مع هذا الفيديو، إذ كان من التعليقات “وقف شعرها من الخوف”.

وتجاوزت الموقف المثير بعد أن ارتبك بشكل ملحوظ أثناء مزاحه مع الجمهور.

https://www.instagram.com/nancycutefans/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8bf8b84f-edab-4906-a359-31a68836d0b8

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi