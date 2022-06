(بالفيديو) الجمهور يتفاعل مع ابنة بيونسيه .. نسخة مصغرة من والدتها

فاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع صور وفيديوات بلو ايفي، ابنة الفنانة العالمية بيونسيه والنجم جاي زي.

وظهرت بلو ايفي إلى جانب والدها في مباراة نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين التي أقيمت في سان فرانسيسكو. وقد حاول جاي زي ممازحة ابنته بعدما توجهت الكاميرات اليهما وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما بدت الأخيرة في غاية الخجل والإحراج من الموقف.

ونشر الصحافي فيليب لويس المقطع على تويتر وعلق قائلاً: “بالنسبة إلينا، جاي زي هو أسطورة راب، لكن بالنسبة إلى بلو آيفي هو أب محرج”.

تحولت بلو ايفي لحديث السوشيال ميديا بعد الفيديو المتداول الذي يجمعها بوالدها خلال مباراة الدوري الأميركي بخاصة لظهورها بتسريحة شعر مطابقة لتسريحة سابقة ظهرت بها والدتها في عام 2007.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz

— philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022