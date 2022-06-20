طريقة صوص الجبن

يعتبر الجبن الشيدر من أصناف الجبن الأمريكية المشهورة حول العالم والمحببة عند الكثيرين خاصة لدى الأطفال على الرغم من طعمها القوي، كما تشكل الرفيق الدائم للسندويشات والبرجر وغيرها من الوصفات السهلة والسريعة التي يعشقها الصغار والكبار، تعرفي على طريقة صوص الجبن بالصور بخطواتٍ سهلة.

مقادير صوص الجبن

– كوب من الحليب قليل الدسم.

– أربع ملاعق كبيرة من الطحين.

– ربع ملعقة صغيرة من الملح. ثلث كوب من الجبن الشيدر المبشور.

– ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

طهي الطحين مع الزبدة

سخني مقلاة على نار متوسطة عالية، ثم أضيفي الزبدة و اتركيها حتى تسخن، ثم أضيفي الطحين وقلبي جيداً.

إضافة الحليب

قلبي الطحين حتى يمتص كل الزبدة وتحصلي على خليطاً يشبه العجينة، ثم أضيفي الحليب وقلبي باستمرار حتى يغلي المزيج ويثخن.

إضافة الجبن الشيدر

أضيفي الجبن الشيدر الى القدر وتبلي المزيج بالملح والفلفل الاسود وقلبي جيداً.

تقديم صوص الجبن

قدمي صوص الجبن بجانب السندويشات والخضراوات المشوي