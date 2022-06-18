الفيلر التجميلي… تعرّفوا على الكمية التي نحتاج إليها في كل منطقة

يعمل على التشكيل والنحت والتنعيم- يبدو أنه لا يوجد الكثير مما لا يستطيع الفيلر القيام به. لقد كان علاج الحقن هذا موجوداً منذ أكثر من ١٥ عاماً، ولكننا بدأنا أخيراً فقط في تبني العديد من استخداماته التجميلية.

ما هي الكمية التي نحتاج إليها من الفيلر؟

قبل أن نقوم بالحقن، نحتاج إلى تحليل سريع لما نتحدث عنه. يُقاس الفيلر عادة في محاقن، حيث تحتوي كل حقنة على ملليلتر واحد – أو 1 مل – من المنتَج. إن استخدام المزيد من المنتجات يعني نتائج أكثر دراماتيكية. ومن خلال هذا المنطق، كلما تطلّعتم إلى تحقيق سلاسة أو تشكيل أكبر، زادت كمية المنتج التي تحتاجون إليها، ولكن قد يتطلب بعض المناطق كمية أقل مما تتوقعون.

ماذا عن حقن الشفاه؟

يوصي الدكتور كمال باستخدام 1 مل – كبداية. إذا كنتم لا تزالون ترغبون في إضافة المزيد من الحجم بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فهذا هو الوقت الذي يوصي فيه الدكتور كمال بإضافة المزيد، حيث يقول: “إذا رغبتم في الحصول على شفاه أكبر وأكثر انتفاخاً، ولديكم حالياً شفاه رفيعة للغاية، فإن من غير الواقعي التفكير في أنكم ستحصلون عليها في جلسة واحدة فقط”. ويضيف: “هذه هي الطريقة الأكثر أماناً للقيام بذلك، والتي ستضمن النتائج الأكثر طبيعيةً”.

الفك والذقن، ما هي الكمية الأمثل لهما؟

يعدّ كل من الفك والذقن مناطق بارزة، لذلك من المحتم أن يتطلب الأمر قدراً كبيراً من الفيلر. في حين أن الذقن وحده يحتاج إلى أقل قليلاً – عادة حوالي ٢ مل – فإن الدكتور كمال يُفضّل الجمع بين الفك والذقن للحصول على نتيجة أكثر تناسقاً. ويقول: “أبدأ دائماً بزاوية الذقن، ثم أقوم بتعديل كل شيء”، حيث يتطلب “كل شيء” ما بين ٣مل و٥ مل”.

ماذا عن الخدود؟

يقول الدكتور كمال: “إن الخدين هما من أهم أجزاء الوجه”. ويضيف: “بشكل غير مثير للدهشة، يتطلب هذا الأمر أكثر من حقنة واحدة لتحقيقه. سواء كنتم تبحثون عن إضافة حجم أو تنعيم التجاعيد أو تحسين التناسق، فإن الشخص العادي سيحصل على ما بين ٢ مل و٦ مل في الإجمال، وذلك بحسب رخاوة البشرة لديكم”.

هل للأنف كمية مماثلة للخدود؟

إذا كنتم تبحثون عن رفع طرف الأنف أو تصويب نتوء صغير عليه، فإن فيلر الأنف هو عبارة عن بديل سريع وفعال عن الجراحة الكاملة. وهل تعرفون ما هو أفضل جزء؟ إنه لا يتطلب هذا القدر. “في حين أن ذلك يعتمد على كمية التصحيح التي نقوم بها، فإننا وبشكل عام، لا نستخدم أكثر من 1 مل لهذا الغرض”.

هل البوتوكس كافٍ للجبين؟

بمجرد ظهور التجاعيد في التعبيرات أثناء راحة الوجه، فإنه لا يوجد الكثير مما يمكن أن يفعله البوتوكس للمساعدة في ذلك. وهنا يأتي دور الفيلر – خاصة في الجبهة. يوصي الدكتور كمال بـ ١ مل إلى ٢ مل لتنعيم هذه المنطقة.

ما هي العلاجات التي يوفّرها الفيلر لأسفل العينين؟

لدى أسفل العينين طبيعة في الاضمحلال والترقق مع التقدّم في العمر، والتي عادةً تكون السبب في تشكّل الهالات السوداء تحت العينين. يمكن استخدام حوالي ١مل إلى ٢مل من الفيلر (وتسمى أحياناً “فيلر حوض الدمع”) لملء المنطقة وتفتيحها. ومع هذا، تحتاج إلى عناية أكبر من أي منطقة أخرى، ولهذا يوصي الدكتور كمال باستخدام الكانيولا بدلاً من الإبرة، لأنها لا تستطيع الحقن “بشكل أعمق” فحسب، بل أيضاً يمكنها تقليل الكدمات والتورم.

ماذا عن الطيات الأنفية؟

يمكنكم أن تسمّوها الطيات الأنفية أو خطوط الابتسامة أو خطوط الضحك، تمتد هذه المسافات البادئة من زاوية الأنف إلى زاوية الفم، وهي تظهر عندما نضحك (ومن هنا يأتي اسمها المستعار)، ولكن إذا استقرت بشكل عميق جداً بحيث إنها تؤثر في الثقة لديكم، فيمكن استخدام ١ مل من الفيلر أن ينعّم هذه المنطقة.

الرقبة ومنطقة أسفل الرقبة علاج بالفيلر؟

يُعدّ الكثيرون منا مذنبين بإهمال الرقبة أو المنطقة بين أسفل الرقبة وأعلى الصدر عندما يتعلق الأمر باستخدام منتجات العناية بالبشرة وعامل الحماية من الشمس SPF، لذا فهي واحدة من أولى المناطق التي تظهر عليها علامات التقدّم في العمر، وهذا ما يجعلها أحد الأماكن المفضلة لدى الدكتور كمال للعلاج، باستخدام حد أدنى من ١مل وحد أقصى من ٢مل لإعادة تجديد أي بشرة رقيقة ومتجعدة.

ماذا عن الأرداف؟

وهنا نتحدث عن المهام الكبرى، حيث تُعد الأرداف من أكبر المساحات السطحية التي يمكن معالجتها بالفيلر وتتطلب كمية كبيرة من المنتَج لإنجاز العمل. نادراً ما يستخدم الدكتور كمال أقل من ١٠٠مل لكل جلسة، ولكن أحياناً يصل إلى حقن ٢٠٠مل بحسب كمية التشكيل المطلوبة. ومع ذلك، يشير إلى أن هذا يعتمد على نوع الفيلر. ويشرح الدكتور كمال: “هذه هي الحالة بالنسبة إلى فيلر حمض الهيالورونيك”، ويقول: “ومع هذا، إذا تم استخدام حقن سكلبترا” (وهو علاج حقن متعدد حمض اللاكتيك) “ينبغي توقع العودة مجدداً للحصول على أكثر من جلسة واحدة”.

ماذا عن منطقة البطن؟

في الإمكان القيام بمزيد من التحديد مع فيلر البطن، حيث يستخدمه الدكتور كمال لنحت عضلات البطن. مجدداً، تختلف كمية الفيلر المستخدمة من حالة إلى أخرى، ولكن تبدأ في العادة من ١٠٠مل من المنتَج.

وماذا عن اليدين؟

مفاجأة… مفاجأة: تعتمد كمية الفيلر التي يتم حقنها في اليدين مجدداً على الشخص نفسه. يقول الدكتور كمال: “نستخدم الفيلر لترطيب اليدين مع البشرة الرقيقة والمجعدة”. لذلك، كلما زادت المخاوف لديكم، زادت الحاجة إلى منتَج أكثر. ويبدأ هذا من ١مل من فيلر حمض الهيالورونيك المعزِّز للترطيب في كل يد، ولكن قد يصل إلى ١٢مل لكلتا اليدين