كيفية إزالة الماسكرا المقاومة للماء دون إلحاق الضرر برموشك؟

يمكن أن تكون الماسكرا المقاومة للماء أحد منتجات المكياج الأساسية في كثير من الحالات وتحديداً في الصيف وعلى الشاطئ. ولكن كما يعلم أي شخص لديه خبرة في استخدام الماسكرا المقاومة للماء، قد يكون من الصعب للغاية إزالتها.

إليك أفضل النصائح حول كيفية إزالة الماسكرا المقاومة للماء

استخدمي مزيل زيتي وتنظيف مزدوج

تبدأ إزالة الماسكرا المقاومة للماء بوضع مزيل زيتي قبل تنظيف وجهك ومنطقة العين.

يوصي الخبراء باستخدام مزيل مكياج العيون بتركيبة تحتوي على دهون وماء للمساعدة في غسل الماسكرا المقاومة للماء في لمح البصر وستترك رموشك نظيفة.

قومي بتشبيع قطعة قطن في المنتج والضغط عليها على منطقة العين لمدة دقيقة.

ثم اسحبيها برفق إلى الزاوي الخارجية للعين.

ثم امسحيها لأعلى في اتجاه نمو الرموش، بدلاً من جنباَ إلى جنب، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تساقط رموشك.

بعد ذلك، اغسلي وجهك بمنظفك المعتاد.

أضيفي كريم العين المغذي

للمساعدة في تنشيط رموشك ومنطقة العين، يفضل وضع كريم العين بعد إزالة الماسكرا.

ضعي الماسكرا العادية أولاً

لتجنب صعوبة إزالة الماسكرا المقاومة للماء، ضعي طبقة من الماسكرا العادية، أولاً، ثم ضعي طبقة مقاومة للماء.

سيسمح هذا في الواقع للصيغة بالتحرك عن رموشك بسهولة أكبر.