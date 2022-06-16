ليدي غاغا مفاجأة “Joker 2”!

كشف موقع “هوليوود ريبوتر” عن اتفاق النجمة ليدي غاغا مع المخرج تود فيليبس على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “الجوكر”.

وأوضح الموقع أن المحادثات بينهما وصلت إلى المراحل الأخيرة. ومن المرجح أن تؤدي ليدي غاغا دور “هارلي كوين”.

وتوحي المؤشرات أنها ستكون في علاقة سامة مع الجوكر، بسبب عملها كطبيبة نفسية في المؤسسة العقلية وتتطور العلاقة بينهما حتى تصبح شريكته في الجريمة.

وستلعب ليدي غاغا نسخة مختلفة من شخصية “هارلي كوين”، وكانت آخر نسخة لها في فيلم “The Suicide Squad” للنجمة مارغو روبي، ومن غير المؤكد مشاركة شخصيات أخرى من عالم “DC” في الفيلم.

ومن الموقع أن يكون الجزء الثاني من الفيلم موسيقياً، وأن تقدم ليدي غاغا عدداً من الأغاني. وقد كشف الموقع عن مفاجأة أخرى بعدم تعاقد واكين فينيكس رسمياً على الدور حتى الآن.

يشار إلى أن المخرج تود فيليبس أعلن مؤخراً عن وجود تتمة لفيلم “الجوكر” الذي عرض عام 2019، وفاجأ الجمهور بنشر غلاف السيناريو للجزء الثاني من الفيلم، والذي كتبه فيليبس مع سكوت سيلفر، بعد تعاونهما في الفيلم الأول.