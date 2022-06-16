دراسة جديدة تؤكد ان القهوة غير ضارة للحوامل

توصلت دراسة وراثية جديدة إلى أن القهوة آمنة تماما للشرب أثناء الحمل.

واكتشف باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن الاستمتاع بالقهوة باعتدال يوميا لا يزيد من مخاطر الحمل، وفقا لموقع “studyfinds”.

واستخدم الدكتور جون هيلين موين والدكتور دانيال هوانج وكارولين بريتو نونيس من معهد العلوم البيولوجية الجزيئية بالجامعة الأسترالية، علم الوراثة لتحليل سلوك شرب القهوة على الحوامل.

وأظهرت نتائجهم أن استهلاك القهوة المحدود في أثناء الحمل لم يزد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة.

وأوضحت الدكتورة جون هيلين موين في بيان جامعي: “المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية تنص على أن النساء الحوامل يجب أن يشربن أقل من 300 مجم من الكافيين، أو كوبين إلى 3 أكواب في اليوم”.

وأضافت: “ولكن هذا يعتمد على دراسات قائمة على الملاحظة حيث يصعب فصل شرب القهوة عن عوامل الخطر الأخرى مثل التدخين أو الكحول أو سوء التغذية.. أردنا معرفة ما إذا كانت القهوة وحدها تزيد حقا من مخاطر نتائج الحمل السلبية، ويظهر البحث أنها ليست كذلك”.

وقال الدكتور دانيال هوانج أن ميول شخص ما لشرب القهوة تعود بشكل جزئي إلى علم الوراثة، وفي الواقع، يمكن لمتغيرات جينية محددة أن تؤثر على كمية القهوة التي يحب الناس شربها.

وأضاف هوانج: “لقد أظهرنا أن هذه المتغيرات الجينية لا تؤثر فقط على استهلاك القهوة في عموم السكان ولكن أيضا في النساء الحوامل”.

وعلى وجه التحديد، استخدم مؤلفو الدراسة تقنية تسمى Mendelian Randomization، والتي استخدمت 8 متغيرات جينية تتنبأ بسلوك شرب القهوة لدى المرأة الحامل.

وفحص الباحثون ما إذا كانت هذه المتغيرات مرتبطة أيضا بنتائج الولادة.

وأوضح الدكتور هوانج: “نظرا لأننا لا نستطيع أن نطلب من النساء شرب كميات موصوفة من القهوة أثناء الحمل، فقد استخدمنا التحليلات الجينية لمحاكاة تجربة تحكم عشوائية”.

وكشفت النتائج أن النساء اللاتي يشربن القهوة أثناء الحمل لا يتعرضن لخطر مضاعفات أكبر من النساء اللائي لا يشربن القهوة.

وقال الدكتور هوانج: “عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي أثناء الحمل، غالبا ما يُنصح النساء بالتخلي عن تناولها، لكن هذه الدراسة تظهر أنه لا يزال بإمكانهن الاستمتاع بالقهوة دون القلق بشأن زيادة مخاطر نتائج الحمل هذه”.

ولاحظ الفريق البحثي للدراسة التي نشر ت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة International Journal of Epidemiology أن تحليلهم الجيني فحص فقط بعض مخاطر الحمل.

وحذروا من أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤثر على عوامل الحمل الأخرى، مثل نمو الجنين في الرحم.

ولهذا السبب، يواصل مؤلفو الدراسة توصية النساء الحوامل بالحفاظ على شرب قهوتهن عند مستوى منخفض إلى متوسط خلال الشهور الـ9 للحمل.

واستخدم هذا البحث البيانات الجينية من اتحاد جينات القهوة والكافيين، والبنك الحيوي في المملكة المتحدة UK BioBank، ودراسة أفون الطولية للآباء والأطفال Longitudinal Study of Parents and Children، 23andMe (شركة عامة عامة متخصصة في الجينوم والتكنولوجيا الحيوية ومقرها مدينة سانيفال بولاية كاليفورنيا الأمريكية).