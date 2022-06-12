الشائعات تلاحق شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه

لم تمض سوى أيام على انفصال المغنية العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، حتى بدأت الشائعات تطال الحياة الخاصة لشاكيرا والحديث عن علاقة جديدة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات بارتباط المغنية شاكيرا بالممثل العالمي كريس إيفانز، وذلك بعد متابعة الأخيرين بعضها البعض على “انستغرام”.

وتم وضع حد للشائعات مبكرا بعد أن كسر نجم كابتن أمريكا الصمت بشأن هذه المسألة مؤخرا، حيث سأل صحفي من Univision إيفانز عن قراره بمتابعة شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في حدث أقيم في مسرح إلكابيتان في هوليوود.

ليرد إيفامز “لم أقابلها قط، لكننى معجب كبير بها”، ثم سئل الممثل عما إذا كان مهتما بالظهور فى أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، فأجاب: “يا إلهى، سأكون محرجا جدا من الوقوف بجانبها”.

وكان خبر انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم العالمى بيكيه قد أثار خلال الأيام الماضية الجدل، رغم عدم وضوح سبب الانفصال إلا أن معظم التكهنات أشارت إلى خيانة بيكيه لشاكيرا.