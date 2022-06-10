(بالفيديو) شاكيرا في إطلالة غير متوقعة بعد أيام من إنفصالها عن بيكيه

ظهرت المغنية الكولومبية شاكيرا بإطلالة مبهجة وجريئة، بعد أيام من إعلان الانفصال عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

ونشرت شاكيرا عبر حسابها الشخصي بتطبيق “أنستغرام” مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص بجانب نجوم يشاركون في برنامجها الجديد Dancing With Myself مثل نيك جوناس، وليزا كوشي.

وكانت شاكيرا وصلت مع بيكيه بصورة منفصلة إلى مطار برشلونة، بعدما التقيا سويا في التشيك في عطلة نهاية الأسبوع، لتشجيع ابنهما الأكبر”ميلان” البالغ من العمر 9 سنوات.

https://www.instagram.com/shakira/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4c32f6d2-e15e-4294-9805-6c732980a5ef