يونيو 10, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

(بالفيديو) شاكيرا في إطلالة غير متوقعة بعد أيام من إنفصالها عن بيكيه

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فى :شؤون المرأة
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(بالفيديو) شاكيرا في إطلالة غير متوقعة بعد أيام من إنفصالها عن بيكيه

ظهرت المغنية الكولومبية شاكيرا بإطلالة مبهجة وجريئة، بعد أيام من إعلان الانفصال عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

ونشرت شاكيرا عبر حسابها الشخصي بتطبيق “أنستغرام” مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص بجانب نجوم يشاركون في برنامجها الجديد Dancing With Myself مثل نيك جوناس، وليزا كوشي.

وكانت شاكيرا وصلت مع بيكيه بصورة منفصلة إلى مطار برشلونة، بعدما التقيا سويا في التشيك في عطلة نهاية الأسبوع، لتشجيع ابنهما الأكبر”ميلان” البالغ من العمر 9 سنوات.

https://www.instagram.com/shakira/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4c32f6d2-e15e-4294-9805-6c732980a5ef

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