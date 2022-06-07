في حادثة غريبة.. العثور على جثث 3 شقيقات داخل بئر في الهند

عثر على جثث ثلاث شقيقات داخل بئر في أحد أرياف الهند، في حادثة غريبة تلقي الضوء على ظاهرة العنف الأسري في البلد الآسيوي.

وبقي سردار مينا يبحث سدى لأيام عن بناته الثلاث واثنين من أحفاده بعدما فُقدوا من منزل الأسرة في قرية دودو بولاية راجاستان الهندية، حتى عُثر على جثثهم داخل بئر قديمة في الريف القاحل.

كالو (27 عاماً)، وهي أم لطفل في الرابعة وآخر يبلغ 27 يوماً، وشقيقتاها الصغريان كامليش (20 عاماً) ومامتا (22 عاماً)، وكلاهما حامل، ثلاث أخوات متزوجات من ثلاثة أشقاء، ويعشن معهم في منزل عائلتهم في دودو.

قبل الوفاة بقليل، كتبت أصغرهن “ستاتوس” رسالة على حسابها في واتساب – تتهم فيه الأزواج الثلاثة بنية القتل وجاء فيه “لا نريد أن نموت ولكن الموت أفضل من سوء المعاملة”، وفقا لما أفادت وكالة فرانس بريس.

بعد أربعة أيام من النبأ الكئيب، كان سردار مينا وزوجته وابنهما الأكبر وبناتهما الثلاث الأخريات وأقاربهم، لا يزالون يبكون الراحلات، فيما صورهنّ مصفوفة على رفوف منزل العائلة المتواضع في قرية تشابيا، بالقرب من دودو.

وقال ضابط في شرطة جايبور إن السلطات تتعامل مع مصرعهنّ على أنه انتحار، في انتظار ظهور نتائج التشريح. إلا أن والدهن اتهم أصهاره بإساءة معاملة زوجاتهنّ وبالتسبب بمضايقات معنوية لهنّ طوال سنوات.

وكانت كبرى البنات كالو نُقلت إلى المستشفى في نيسان الماضي بعدما تعرضت للضرب من زوجها وعائلته.

وروى الأب الغاضب لوكالة فرانس برس “بناتي كنّ يتعرضن للعنف، ثم يعدن الى هنا. رغم العنف، كنّ يقلن إن عليهن العودة للعيش في المنزل الزوجي ويعدن إلى أزواجهن”.

ونظراً إلى أن الطلاق يُعتبر عاراً في معظم العائلات الهندية، كان مينا يسمح لبناته بالعودة إلى أزواجهن “لإنقاذ شرف عائلته”.

واشار مينا إلى أن عائلة اصهاره كانت تنتقد بناته بسبب ضآلة مهورهنّ خصوصاً.

وقالت سونو، وهي ابنة أخرى لمينا، عن شقيقاتها “لقد ضايقوهن كثيراً، لكنهنّ كنّ يأملن في أن تتغير الأمور يوماً ما”.

وحظر القانون الهندي ممارسة المهر منذ أكثر من 60 عاماً، لكنّ مخالفات تسجّل له على نطاق واسع.

والد الضحايا الثلاث، قال: “لقد سبق أن قدمنا لهم الكثير من الأشياء” ومنها أجهزة تلفزيون وثلاجة وأثاث. واضاف “أنا أب لست فتيات، وثمة حدود لقدرتي”، معربا عن افتخاره بشهاداتهن الجامعية بقوله: “لقد وفرت لهنّ تعليماً، وهذا في حد ذاته كان صعباً”.

غير أن الأزواج الثلاثة منعوا بنات مينا من الاستمرار في دراستهن وعملهن.

وتنشر الصحف المحلية يومياً قصصاً عن العنف الأسري والخلافات في شأن المهور، تنتهي بالعنف.

في العام الفائت، حكم على هندي من ولاية كيرالا الجنوبية بالسجن مدى الحياة لقتله زوجته بلدغات من افعى كوبرا من أجل وضع اليد على ممتلكاتها. وكان زواجه منها سبق أن أمنّ له سيارة جديدة وأكثر من ستة آلاف دولار.

وخلال الشهر الفائت، حكمت محكمة في ولاية كيرالا على رجل بالسجن 10 سنوات لدفعه زوجته إلى الانتحار بسبب مضايقاته لها في شأن مهرها.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للسجلات الجنائية أن نحو سبعة آلاف ربة منزل قُتلن وانتحرت 1700 أخريات عام 2020 بسبب قضايا المهور.

فيما بيّن مسح وطني لصحة الأسرة أن نحو 30% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الاسري الذي يُعرَّف بأنه عنف جسدي و/أو جنسي، أكد مدافعون عن حقوق المرأة ان الاعداد الحقيقية للمعنفات أكثر بكثير.

الناشطة في منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية، كافيتا سريفاستافا، ذكرت ان “ما بين 30 و40 امرأة يقعن ضحايا للعنف الأسري كل ساعة”، بالاستناد الى الشكاوى التي سجلتها الشرطة، مبينة ان المشكلة الأساسية تكمن، في قصور المجتمع عن مواجهة العنف الأسري، معتبرة أن “استسلاماً كهذا مقلق جداً”.