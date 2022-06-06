“نصف الشعر المموج” تسريحة الموسم بلا منازع.. إليكِ كيفية الحصول عليها

المشاهير يفضلن التسريحة الفضفاضة التي تكون بين الشعر المستقيم والموجات الواسعة، وهو ما نتج عنه ظهور تسريحة “نصف الشعر المموج”، لتتربع على قمة الموضة لموسم صيف 2022، خاصة بعد أن رأيناها على العديد من المشاهير مثل هيلي بيبر، وكيندال جينر.

ويرى مصففو الشعر المحترفين أن هذا الموسم لمصلحة تسريحة “نصف الشعر المموج” بلا منازع، حيث تتميز هذه التسريحة بالتجانس بين الشعر المستقيم والتموجات الواسعة، ما ينتج عنه شعر متعدد الأبعاد، فيبدو أكثر كثافة وحيوية.

“نصف الشعر المموج” اختيار مثالي إذا كنتِ ترغبين في تسريحة تبدو طبيعية، ولكنها تحتوي على لمسات احترافية، كما لو أنكِ استيقظتِ في الصباح بهذا الشعر المثالي فحسب، لذا فهي مناسبة لحدث غير رسمي، مع تيشيرت وجينز، أو لتمنحكِ إحساساً بالاسترخاء والبساطة في المناسبات الرومانسية مثل حفل خطوبة أو زفاف.

النجمة هيلي بيبر ظهرت بتسريحة “نصف الشعر المموج” أكثر من مرة، سواء على السجادة الحمراء، أو مقابلات العمل، أو حتى في خارج أوقات العمل، فعلى الرغم من أن بيبر من أشد المتابعين للموضة وحريصة على الظهور بمظهر أنيق للغاية، لكن تسريحة “نصف الشعر المموج” مثالية مع اتجاه بيبر في الحفاظ على المظهر الطبيعي والحد الأدنى سواء في المكياج أو الشعر.

ويمكنكِ الحصول على تسريحة “نصف الشعر المموج” عبر خطوات بسيطة:

– استخدمي مكواة تجعيد متوسطة الحجم.

– لفي أطراف خصلات شعرك حول قضيب المكواة لإنشاء منحنيات على شكل حرف S.

– احرصي على أن تبدئي بلف أطراف الشعر بطول متواز مع طول الأذن، ولفيه مرة واحدة.

– تجنبي لف شعرك في لولبيات ضيقة، حتى تتمكني من الحصول على موجات واسعة تناسب تسريحة “نصف الشعر المموج”.

– بمجرد حصولك على الشكل التقريبي للتسريحة، رشّي بخاخ تثبيت الشعر وتنعيم أطرافه.

– وأخيراً مرري أصابعك بين موجات شعرك لفصلها، هذا يساعدك في الحصول على مظهر أقل رسمية وأكثر طبيعية.