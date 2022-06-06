لماذا تقدم النساء على الطلاق أكثر من الرجال؟

تشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة أكبر من النساء في الدول الغربية هن من يتخذن قرار الانفصال أو الطلاق، وبفارق كبير عن الرجال. فكيف رأى الخبراء العلاقات الزوجية ذلك؟ وما علاقة الاستقلال المالي والقوانين الجديدة بالأمر؟

ويرى الخبراء أن ميل النساء للانفصال والطلاق يتصاعد بارتفاع مستوى الدخل والتعليم والاستقلال المادي

وغالبًا ما يكون قرار إنهاء الزواج مسألة صعبة، وقد يقضي الأزواج شهورًا، أو حتى سنوات، قبل أن يتخذوا قرار إنهاء هذه الرابطة.

لكن عندما يتعلق الأمر ببدء الانفصال، هناك نمط واضح يحدد من يقوم باتخاذ القرار النهائي بعدم إمكانية استمرار العلاقة. في العلاقات بين الجنسين في دول الغرب، تشير الإحصائيات إلى أن المحرك الأول لإنهاء العلاقة والطلاق تكون المرأة، وبنسبة كبيرة.

التعليم .. والميل للطلاق

في الولايات المتحدة على وجه التحديد – حيث الطلاق دون سبب أمر قانوني في جميع الولايات الخمسين – تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة الإقدام على الطلاق بين النساء تصل إلى 70% تقريباً، وترتفع هذه النسبة إلى 90% في حالة السيدات الحاصلات على شهادات دراسية عالية.

أما في المملكة المتحدة، فأظهرت إحصاءات مكتب الإحصاء الوطني أن النساء تقدمن بالتماس في 62٪ من حالات الطلاق في إنجلترا وويلز في عام 2019.

والآن، في بعض الدول الغربية، أصبحت مسألة الطلاق أسهل. المملكة المتحدة، على سبيل المثال، شرعت مؤخرًا في الموافقة على حالات الطلاق دون ضرورة وجود طرف مخطئ، مما يعني أن الأزواج لديهم الآن طريق أسرع وأكثر مباشرة للانفصال.

وقد يفتح هذا التغيير في القواعد الباب أمام المزيد من النساء – اللواتي ربما كن مترددات من قبل – لتقديم طلب الطلاق، بحسب ما نشرت الخدمة الدولية لشبكة بي بي سي البريطانية.

لكن لماذا ترتفع نسب الإقدام على الطلاق بين النساء بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال؟ بالنسبة للبعض، تكمن الإجابة في كيفية قيام الشركاء – أو عدم قيامهم – بتلبية احتياجاتهم العاطفية في الزواج. ومع ذلك، بالنسبة للآخرين، قد تكون الأمور أكثر تعقيدًا.

أهمية الاستقلال المالي

وترى هايدي كار، عالمة النفس وخبيرة العنف المنزلي في مركز تطوير التعليم ومقره الولايات المتحدة، أنه ليس من قبيل المصادفة أن ترتفع معدلات الطلاق مع انتشار مسألة تحرير المرأة.

وتقول كار: “نظراً لأن الاستقلال الاقتصادي أمر حتمي قبل أن تحاول المرأة إنهاء الزواج، سواء كانت بمفردها أو لديها أطفال، فمن الصعب للغاية على المرأة ترك الزواج ما لم يكن لديها طريقة ما لكسب المال بمفردها”، وتضيف: “أيضًا، نظرًا لأن أدوار الجنسين تصبح أكثر تعقيدًا عندما تبدأ المرأة في الحصول على الاستقلال المالي، ينشأ المزيد من الخلافات الزوجية بشكل طبيعي.”

بعبارة أخرى، فإن دخول المرأة إلى مساحة العمل مكّنها من ترك الزيجات غير السعيدة بشكل أكثر سهولة، فلم تعد ملزمة مالياً بالبقاء في شراكات أو علاقات مسيئة حيث لا تتم تلبية احتياجاتها، وبالتالي بدأت النساء في الاتجاه نحو إجراءات الطلاق بشكل أكبر.

ويساعد هذا أيضاً في توضيح سبب احتمال قيام النساء الحاصلات على تعليم جامعي بإنهاء الزواج. تقول كار: “عبر الثقافات والمناطق الجغرافية، فإن النساء القادرات اقتصاديًا على الاعتناء بأنفسهن – الأمر الذي يرتبط عادةً بمستويات التعليم العالي – من المرجح أن يشرعن في الطلاق أكثر من النساء غير القادرات على إعالة أنفسهن وأطفالهن اقتصاديًا”.

العوامل العاطفية والاجتماعية

ومع ذلك، فإن زيادة الاستقلال الاقتصادي وحده لا تفسر سبب زيادة احتمال قيام المرأة باللجوء للطلاق أكثر من أزواجهن. ومع ذلك، استمرت نسبة النساء اللواتي يبدأن في إجراءات الطلاق في ارتفاع، والأسباب متعددة.

بالنسبة للكثير من النساء، قد تفشل التوقعات التي كانت لديهن عند الدخول في الزواج في أن تتوافق مع الواقع الجديد. يقول الخبراء إنهن غالبًا ما يكون لديهن توقعات أعلى حول كيفية تلبية الشريك لاحتياجاتهم العاطفية، مما قد يؤدي إلى خيبة الأمل بعد الزواج.

جيلزا فورت مارتينيز، أخصائية العلاقات الزوجية في فلوريدا، والمتخصصة في حل النزاعات الأسرية، تقول إن الرجال عادة ما يكونون اجتماعيين لكن لديهم ذكاء عاطفي أقل من النساء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى شعور الشريكات بعدم الدعم وأنهن يقمن بالجانب الأكبر من المجهود في النواحي العاطفية.