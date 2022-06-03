وجدت 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها مجاناً.. فأعادت المبلغ

عثرت امرأة من كاليفورنيا على 36 ألف دولار كانت مخبأة داخل وسائد أريكة حصلت عليها مجاناً من موقع للإعلانات المبوبة، لكنها سرعان ما أعادت هذا المبلغ لأصحابه.

وكانت فيكي أومودو تبحث عن أثاث لمنزلها الجديد مقابل مبلغ زهيد فعثرت على هذه الأريكة المجانية.

وقالت لقناة ABC7 المحلية من منزلها الواقع في كولتون القريبة من لوس أنجلوس: “انتقلت حديثاً للعيش هنا وليس في منزلي أي أثاث”.



لكن بمجرد وصولها إلى المنزل، لاحظت أومودو انتفاخاً غير عادي في إحدى الوسائد، وعندما فحصتها وجدت مظاريف عدة مليئة بالأموال، يحتوي كل واحد منها على آلاف الدولارات.

وأضافت: “قلت لابني: تعال تعال! ورحت أصيح: إنه مال وعليّ أن أتصل بأصحاب الأريكة!”.

وتواصلت أومودو مع الأسرة التي أعطتها الأريكة لتُعلمها بالأموال وتعيدها لها.

أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل قريب لها توفي حديثاً، فأكدت أنها لم تكن على علم بوجود هذه الأموال ولا بمصدرها.

لكن بهدف شكر أومودو التي بيّنت عن نزاهة مثالية، أعطتها الأسرة أكثر من 2000 دولار، وهو مبلغ كافٍ لشراء برّاد جديد تحتاج إليه. وقالت المرأة “لم أكن أتوقع سِنتاً واحداً”.