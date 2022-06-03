5 علامات تخبرك بنوع الجنين دون الحاجة إلى السونار

نوع الجنين ذكراً كان أو أنثى، يتم التعرف عليه في توقيت معين خلال رحلة الحمل، وذلك بدءاً من الشهر الرابع من الحمل، كما يحدث في بعض الحالات، من خلال فحص الموجات فوق الصوتية.

وبالنسبة لأي حامل، يمثل الإنتظار للشهر الرابع من الحمل أمراً صعباً، وخصوصاً مع اللهفة الزائدة لمعرفة نوع الجنين، ولذلك تبدأ الحامل في الإستماع بعناية إلى خبرات الجدات والأمهات في ما يتعلق بتنبؤاتهن حول نوع الجنين من خلال بعض الأمور والعلامات دون الحاجة إلى سونار، فما هي هذه العلامات؟

وفقاً لخبرات الجدات والأمهات، العلامات التالي ذكرها تخبرك بنوع الجنين :

شكل البطن

هل يمكن معرفة نوع الجنين من شكل البطن؟، الحقيقة أنه يمكن التنبؤ بمعرفة نوع الجنين من خلال شكل البطن وفقاً لخبرات الجدات والأمهات، إذ يرون بخبرتهن أن شكل بطن الحامل يختلف في حالة الجنين الذكر عن شكل البطن في حالة الجنين الأنثى، إذ يكون شكل البطن لدى الحامل منخفضاً في حالة الجنين الذكر، ويكون شكل البطن مرتفعاً في حالة الجنين الأنثى.

لون البول

هل يمكن معرفة نوع الجنين من لون البول؟، وفقا لما ترويه الجدات والأمهات عن خبراتهن حول نوع الجنين، يعد لون البول علامة قوية من العلامات التي تخبر الحامل صراحة بنوع الجنين، إذ يكون الجنين ذكراَ إذا كان لون بول الحامل داكناً، في حين أن الجنين يكون أنثى إذا كان لون بول الحامل فاتحاً.

حركة الجنين

هل يمكن معرفة نوع الجنين من حركته؟ الحقيقة أنه ومن واقع خبرات الجدات والأمهات، وكثير من الحوامل أيضاً، يمكن ذلك، لأن الجنين الذكر يتحرك قبل الجنين الأنثى، ولأن حركة الجنين الذكر تبدأ في الشهر الرابع، في حين تبدأ حركة الجنين الأنثى في الشهر الخامس.

معدل ضربات قلب الجنين

هل يمكن معرفة نوع الجنين من دقات قلبه؟ في مراقبة معدل ضربات قلب الجنين إجابة على هذا السؤال، لأنها تساعد في الكشف عن نوع الجنين، فإذا كان نبض قلب الجنين هو 140+ في الدقيقة الواحدة فسيكون الجنين أنثى، أما إذا كان معدل نبض الجنين أقل من ذلك، فإنه يكون ذكراً.

سلوكيات الحامل في الطعام

هل يمكن أن يكون الطعام الذي تتناوله الحامل دليلاً للكشف عن نوع الجنين؟، الإجابة نعم، لأنه وبحسب خبرات كثير من الحوامل، فإن الجنين يكون ذكراً عندما تكون رغبة الحامل قوية في تناول الأطعمة المالحة، ويكون الجنين أنثى، عندما تكون رغبة الأم في تناول الحلويات أكبر.

الطريقة الأدق لمعرفة نوع الجنين

يظل فحص الموجات فوق الصوتية، الطريقة الأدق والأكثر تأكيداً لمعرفة نوع الجنين، مهما كثرت محاولات الحوامل حول معرفة نوع الجنين، ولذلك يجب على الحامل التأكد من جنس الجنين من خلال عمل فحص الموجات فوق الصوتية.