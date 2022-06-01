الاستحمام أثناء الدورة الشهرية.. فوائد وخرافات

هناك الكثير من المعلومات المنتشرة حول الدورة الشهرية والتي قد لا تكون صحيحة، ومن أشهرها تجنب الاستحمام خلالها.

وعلى العكس من ذلك، تساعد ممارسة النظافة الجيدة أثناء الدورة الشهرية على منع العديد من الأمراض، وتحسين الحالة المزاجية والنفسية وغيرها من الفوائد، التي يستعرضها هذا التقرير، وفقاً لموقع “onlymyhealth”.

بداية، يعتبر عدم الاستحمام أثناء الدورة الشهرية ممارسة غير صحية وقد تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها العدوى الفطرية والبكتيرية وعدوى المسالك البولية والعقم ومضاعفات الولادة.

ولذلك، من أجل الابتعاد عن هذه المخاطر الصحية الشديدة، يجب على المرأة اتباع ممارسات النظافة الصحية، ويعد الاستحمام من أهم خطوات النظافة الذاتية في الأيام التي تكون فيها فترات الحيض متعثرة.

كما يساعد الاستحمام خلال الدورة الشهرية على التخلص الفوري والفعال من الحكة والتهيج والطفح الجلدي والتهابات الجلد، التي يمكن الإصابة بها في فترة الحيض.

ويؤدي الاستحمام في أيام الدورة الشهرية إلى الانتعاش والاسترخاء خلال هذه الأوقات الصعبة من الشهر.

كما يساعد الاستحمام بالماء الساخن قبل الذهاب إلى السرير على الشعور بمزيد من النظافة والراحة ومن ثم الحصول على نوم أفضل ليلاً.

ويعتقد البعض خطأ أن الاستحمام بالماء الساخن خلال الدورة الشهرية من شأنه زيادة النزيف، ولكن على العكس من ذلك، يمكن أن يساعد الحمام الساخن على إرخاء العضلات المتوترة واسترخائها.

وبذلك يوفر الراحة الطبيعية للتشنجات المؤلمة وأعراض الدورة الشهرية الأخرى، مثل الصداع وآلام أسفل الظهر.

وتميل الدورات الشهرية أيضاً إلى التأثير على البراز بالإضافة إلى تسببها في الغازات والإمساك، ومن هنا ينصح بالاستحمام أثناءها، لأن الحمام الدافئ للائي يعانين من البواسير، يساعد على التقليل من آثارها.

كما أن الاسترخاء أثناء الاستحمام والشعور بالنظافة من شأنه المساعدة على تحسين المزاج والحالة النفسية والتعامل مع أعراض الدورة الشهرية بشكل أفضل.