يونيو 02, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

صور: كيم كارداشيان تتحول الى عروس باربي !

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فى :شؤون المرأة
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صور: كيم كارداشيان تتحول الى عروس باربي !

ظهرت نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان بإطلالة جديدة خطفت الأنظار إليها، عكس مظهرها المعتاد.

ووفقًا لموقع “GEO” الأمريكي، تطل كيم عادة على جمهورها بملابس باللون الأسود القاتم، مثل زوجها السابق كانييه ويست، لكن الإطلالة الأخيرة كانت مختلفة.

وبدت كيم أقرب لعروس باربي في حلة رياضية ضيقة باللون الوردي الفاتح من خامة ليكرا، بينما سارت في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تلاحقها كاميرات مصوري الفضائح لالتقاط صور الإطلالة الجديدة.

والتقطت صور كيم الجديدة عندما غادرت جلسة تصوير SKIMS، وهي شركة الملابس والموضة التي أسستها كيم كارداشيان.

وارتدت كيم، الأم لأربعة أطفال، قميصها القطيفة القصير من Balenciaga مع بدلة وردية ضيقة، وأكملت الإطلالة بحقيبة صغيرة وردية اللون.

وشبه الجمهور، إطلالة النجمة الأخيرة بالعروس باربي، بسبب ارتدائها الشعر المستعار أصفر اللون الذي يناسب المظهر الجديد.

 

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