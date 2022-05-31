نصائح يمكن تطبيقها تمنع تساقط الشعر

يُعتبر تساقط الشعر من المشاكل التي تؤرّق أغلب الفتيّات، ما يدفعهن لاستخدام الزيوت والكريمات وبعض الوصفات الطبيعية، إضافة الى بعض العناصر المهمة التي لا يجب إغفالها لحماية الشعر وجعله صحياً.

في البداية لا بدّ من التركيز على الوجبات الصحية من خلال تناول الأطعمة الغنية بمادة البيوتين، مثل الشوفان والأرز البني، إضافة إلى الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، خاصة السبانخ الغني بالحديد والزنك، والتي لها تأثير كبير في علاج تساقط الشعر.

وينصح خبراء الجمال بضرورة التخلص من التوتر والقلق، لأنهما من أهم الأسباب المؤدية إلى تساقط الشعر.

وكذلك الحرص على الاسترخاء التام قبل النوم من طريق تناول كوب من اليانسون أو الشاي الأخضر.

وأيضاً باستعمال منتجات العناية الطبيعية التي تحتوي على الفيتامين (B5)، وذلك نظراً للتوازن العالي الذي يحققه هذا النوع من الفيتامينات، بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي على البانثينول، والذي يُعد من البروتينات المكوِّنة لبنية الشعر، والتي تؤدي إلى زيادة كثافته.

ومن الضروري أيضاً استخدام مشط الشعر ذي الأسنان الواسعة، لأنه لا يضرّ بالشعر، إذ إن فرشاة الشعر ذات الأسنان الضيقة تعمل على تكسير الشعر، وزيادة تساقطه.

وفي النهاية، يجب تدليك الشعر باستمرار وبحركة دائرية من طريق استعمال الزيوت الطبيعية، مثال زيت الزيتون أو زيت اللوز.