إيرانية تفوز بجائزة أفضل ممثلة في “كان” عن فيلم صُور في الأردن

حازت الممثلة الإيرانية زار أمير إبراهيمي على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين، السبت، عن إدائها لدور صحفية في فيلم “هولي سبايدر” للمخرج علي عباسي. وهو فيلم مثير عن جريمة حقيقية لقاتل يستهدف عاهرات في مدينة مشهد الإيرانية.

لم يسمح بتصوير الفيلم في إيران، وصور بدلا من ذلك في الأردن.

وقالت إبراهيمي عند استلام الجائزة إن الفيلم يصور “كل شيء يستحيل عرضه في إيران”.

وفاز فيلم المخرج السويدي روبن اوستلوند الاجتماعي الساخر “تراينغل أوف سادنيس” بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان، حيث منح أوستلوند إحدى أرقى الجوائز السينمائية للمرة الثانية.

كما اختارت لجنة التحكيم بالمهرجان النجم الكوري سونغ كانغ هو كأفضل ممثل عن أدائه في فيلم “بروكر” للمخرج الياباني هيروكازو كوري- ايدا.

وتدور قصة الفيلم حول عائلة كورية تبحث عن اسرة لطفل تخلى عنه اهله.

واختارت لجنة تحكيم مكونة من تسعة أعضاء أصحاب الجوائز، برئاسة الممثل الفرنسي فينسان ليندون.