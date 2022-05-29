من الرموش الطويلة إلى البشرة المتوهجة إليك كيفية استخدام جل الصبار

من بين العديد من المكونات النباتية المستخدمة اليوم لمنتجات العناية بالبشرة، تعتبر الألوة فيرا الأكثر تنوعاً وشيوعاً.

تتمثل جودة الصبار في قدرته على التئام الجروح والحروق. جل الصبار هو مرطب طبيعي قوي ويمنع فقدان الرطوبة.

في الواقع ، يحسن قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. كما أنه ينعم خلايا الجلد الميتة ويزيلها، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً. نظراً لأنه مضاد قوي للأكسدة، فإنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الجلد.

لمن يستخدم هلام الصبار:

مهما كان نوع بشرتك، يمكن أن تكون الألوة فيرا مصدر إلهامك. أظهر الصبار نتائج ملحوظة على البشرة المتضررة من الشمس – ترطيبها وتلطيفها وشفائها أيضاً. وليس ذلك فحسب، بل يمكن استخدامه أيضاً للتحكم في حب الشباب وتقليل ندبات حب الشباب. لا عجب أن العديد من منتجات العناية بالبشرة بما في ذلك المنظفات والمرطبات والأمصال والمواد الهلامية والأقنعة تستخدم هذا المكون الرائع.

أربع طرق مذهلة لاستخدام الصبار يومياً للحصول على بشرة مشرقة:

مصل الصبار لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس

عادةً ما تكون الأمصال تركيبات مائية. نظراً لأن الصبار يحتوي على نسبة عالية من الماء وغني بشكل طبيعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة – يمكنه تجديد شباب بشرتك وتحسين ملمسها أيضاً. الاستخدام المنتظم للصبار كمصل يمكن أن يجعل بشرتك متألقة وشابة. علاوة على ذلك، يمكنه حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية للشمس.

كيفية الإستخدام: ضعي عصير الصبار مرتين على بشرتك يومياً بعد التنظيف. اغسليه بالماء العادي بعد تركه لمدة نصف ساعة.

الصبار للحصول على رموش أطول وحواجب أكثر صحة

من منا لا تريد عيوناً جذابة. يمكن أن تكون الرموش والحواجب الخفيفة مشكلة ويقال أن هلام الصبار يغذي الرموش والحواجب من خلال تعزيز نموها. يمكنك وضع هلام الصبار على حاجبيك ورموشك باستخدام قطعة قطن. أو يمكنك استخدام عصا الماسكرا النظيفة واستخدامها لوضع هلام الصبار على الرموش.

الصبار لأقنعة الوجه

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الحمص (بيسان)، وملعقتين صغيرتين من الزبادي، وملعقة كبيرة من جل الصبار. امزجي هذا المزيج جيداً وضعيه على وجهك واغسليه بعد 30 دقيقة للحصول على بشرة نضرة.

الصبار لتخفيف حب الشباب

حان الوقت لتوديع حب الشباب! كل ما عليك فعله هو تحضير 40 مل من المياه المعدنية وثلاث ملاعق صغيرة من هلام الصبار وقطرتين من زيت شجرة الشاي. امزجي المكونات في زجاجة رذاذ صغيرة ورجيها جيداً. رشي بسخاء على المناطق التي بها حب الشباب.