أحمر الشفاه.. أخطاء تمنحك إطلالة أكبر من سنك

رغم اهتمام أغلب النساء بمظهرهن، خاصة عند تطبيق المكياج، لكن البعض يرتكب بعض الأخطاء مع أحمر الشفاه، ما يجعل مظهرهن أكبر سناً.

وقد يكون روتين العناية بالبشرة وتطبيق المكياج الخاص بالكثير من النساء لا تشوبه شائبة، ولكن عند خطوة تطبيق أحمر الشفاه، يقومن بمجموعة من الأخطاء دون إدراك، يمكنها إضافة ما يصل إلى 10 سنوات على وجوههن.

وكشفت ديان كندال، فنانة الماكياج وخبيرة مستحضرات التجميل لـمجلة Harpers Bazaar عن أخطاء أحمر الشفاه الشائعة التي ترتكبها جميع النساء، وتجعلهن يبدين أكبر من عمرهن الحقيقي.

ومن محدد الشفاه الثقيل بالظلال الداكنة إلى تطبيق مرطب الشفاه، يستعرض التقرير التالي، أخطاء أحمر الشفاه التي يجب تجنبها للظهور بإطلالة شابة.

الإفراط في وضع محدد الشفاه

وفقاً لكندال، فإن محدد الشفاه ذو الظلال الداكنة المطبق بكثافة هو “الشيخوخة بعينها”.

ومن خلال تطبيق الكثير من محدد الشفاه الداكن اللون، فإنكِ في الواقع تلفتي الانتباه إلى هذه الخطوط المحددة بكثافة وبشكل لافت للنظر ومن ثم تحصلين على إطلالة تظهرك أكبر عمراً.

وبدلاً من ذلك، إذا كنت تستخدمين محدد الشفاه، فاختاري ظلاً محايداً يمتزج مع لون بشرتك، والذي لن يبرز أو يكون لافت للانتباه مع لون أحمر الشفاه المختار والذي ينصح بأن يكون بدرجة ناعمة أيضاً.

شفاه جافة

يمكن لبعض أحمر الشفاه السائل أن يكون جافاً، مما يؤدي إلى إبراز خطوط الشفتين، لذلك يجب دائماً البحث عن المنتجات ذات التأثير الندي أو الرطب أكثر.

كما أن نسيان تطبيق مرطب الشفاه باستمرار وقبل وضع أحمر الشفاه، هو أيضاً خطأ كبير تقع فيه الكثير من النساء.

ومع ذلك، يجب ترك المرطب على الشفاه قليلاً وعدم وضع أحمر الشفاه مباشرة فوقه لتجنب تلطيخه.

شراء الدرجة الخاطئة

إذا كانت بشرتك شاحبة للغاية، فإن ظلال أحمر الشفاه مثل التوت الأسود وأي شيء به الكثير من اللون الأزرق يمكن أن يجعلكِ تظهرين بإطلالة باهتة، في حين أن الألوان الخوخية الأكثر نعومة أو اللون الأحمر الحقيقي هي الخيارات الأفضل.

ولا يجب مطلقاً شراء لون أحمر شفاه جديد دون تجربته على ظهر يدكِ أولاً، ولا تخافي من مزج الظلال المختلفة للحصول على لون أكثر إرضاء لكِ.

محدد الشفاه

اجعلي محدد الشفاه جزءاً مهماً من مظهر أحمر الشفاه الخاص بكِ.

ويعمل محدد الشفاه كخط يمنع أحمر الشفاه من التلطخ خارج خط الشفاه الطبيعي وكأساس له ليبدو متجانساً.

ولا بد من التأكد من أن قلم تحديد الشفاه الخاص بكِ في درجة أحمر الشفاه نفسها لمنعه من الظهور بإطلالة غير محببة، تجعلكِ أكبر سناً.