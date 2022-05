باستخدام كاميرا مراقبة “سرية”.. مدير مدرسة يوثق ضرب زوجته له

قام مدير مدرسة حكومية في مقاطعة ألوار بولاية راجاستان الهندية بتركيب كاميرا مراقبة “سرية” في بيته، لتوثيق ضرب زوجته له والادعاء عليها في المحكمة.

وقام مدير المدرسة بتقديم شكوى ضد زوجته إلى المحكمة بسبب “الاعتداء الجسدي والمعنوي” عليه، وفقا لموقع “ديلي هنت”.

وذكر الموقع أن “الزوج حصل على حماية أمنية بعد أن اشتكى من العنف المنزلي”، واتهم زوجته بضربه والاعتداء عليه باستخدام “المقلاة والعصا ومضرب الكريكيت”.

وقام “المدير المفزوع” بتركيب كاميرا مراقبة (CCTV) في بيته “لجمع الأدلة”، حسبما ذكرت (IANS)، وهي أكبر وكالة أنباء مستقلة في الهند.

ونشرت الوكالة على حسابها في تويتر مقطع فيديو مصور من كاميرا المراقبة، ويظهر اعتداء الزوجة على مدير المدرسة.

In a strange case of domestic violence, a school principal in #Alwar district of #Rajasthan has move the court seeking protection from the physical and mental harassment of his wife.

According to the man, his wife has been beating him black and blue leaving him weak mentally. pic.twitter.com/J1UOmRhyHw

— IANS (@ians_india) May 25, 2022