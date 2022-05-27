10 فوائد مدهشة لكبسولات زيت السمك للشعر

تعاني معظم النساء من مشكلة تساقط الشعر. يعتبر زيت السمك للشعر من أكثر الطرق فعالية لمنع تساقط الشعر بسبب احتوائه على نسبة عالية من أوميغا 3. فتعرفي عليه وعلى فوائده:

ما هو زيت السمك (اوميغا 3)؟

يتم استخراج زيت السمك من الأسماك الزيتية مثل التونة والماكريل والسلمون والسردين. إنه أحد المكملات الغذائية الشهيرة لأنه يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3. وهو حمض دهني أساسي يساعد على أداء وظائف القلب والدماغ والجلد والعينين بشكل صحي. لا ينتجه الجسم، لذلك يجب تناوله من خلال نظام غذائي.

يعتبر زيت السمك أفضل مصدر لنوعين من أوميغا 3، حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) .

فوائد أوميغا 3 للشعر والبشرة يمكن أن تؤخر ظهور علامات الشيخوخة. ليس هذا فقط، يحتوي زيت السمك على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين د والسيلينيوم والريتينول. وهي متوفرة في السوق على شكل كبسولات أو سوائل.

فوائد زيت السمك للشعر

كثيرات هن النساء اللواتي يتناولن مكملات زيت السمك لشعر صحي. حسب إحدى الدراسات، فإن النساء اللواتي يتناولن زيت السمك مع مضادات الأكسدة قد حصلن على شعر أكثر كثافة. يفيد زيت السمك بصيلات الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى البصيلات، مما يؤدي إلى زيادة إمدادات المغذيات. سيعزز هذا الإجراء نمو الشعر.

فيما يلي 10 فوائد لزيت السمك للشعر:

يعزز نمو الشعر

يحسن زيت السمك تدفق الدم إلى بصيلات الشعر. يعزز إمداد جميع العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى نمو الشعر.

يعزز دورة النمو

كما أنه يمنع شيب الشعر ويحسن دورة نمو الشعر بمرور الوقت. يمكنك رؤية التغييرات بعد تناول كبسولات زيت السمك لمدة 3 أشهر.

يحسن كثافة الشعر

يمكن لأوميغا 3 تحسين كثافة الشعر، مما يعكس أعراض الصلع.

يزيد من سماكة خصلات الشعر

يعمل زيت السمك لتكثيف الشعر عن طريق زيادة سماكة جذع الشعرة. مما يمنحك المزيد من الشعر على الرأس.

يوازن إفراز الدهون على فروة الرأس

يمكنك تنظيم كمية الزيت التي تفرزها فروة الرأس عن طريق تناول كبسولات زيت السمك. يساهم توازن إفراز الدهن (الزيت) على فروة الرأس في تقليل الالتهاب وتهيج فروة الرأس.

يحسن اللمعان

مع تلقي بصيلات الشعر المزيد من العناصر الغذائية، تتحسن صحة الشعر، مما يؤدي إلى شعر لامع وصحي.

يمنع الالتهابات

تمنع مكملات زيت السمك أيضاً التهابات فروة الرأس والتهابات بصيلات الشعر التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

يقلل من تحسس فروة الرأس والقشرة ويقلل من حكة فروة الرأس والقشرة عن طريق تنظيم إنتاج الزيت على فروة الرأس.

يغذي فروة الرأس الجافة

يغذي أوميجا 3 ويلطف فروة الرأس الجافة والقشرية. يجعل الشعر أقوى وأكثر صحة.

يمنع تساقط الشعر وترققه

فوائد كبسولات زيت السمك للشعر تشمل منع تساقط الشعر، ترقق الشعر، والصلع. كما أنها تصلح تلف الشعر الذي يحدث بسبب الاستخدام اليومي للمواد الكيميائية أو أجهزة التدفئة.