فيديو.. معلمة تفقد سيطرتها على سيارتها فتدهس جمعا من الطلاب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحادثة “دهس جماعية”، وقعت يوم أمس الثلاثاء، أمام إحدى المدارس في لبنان.

وحسب المعلومات فإنه عند حوالي الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي، وقع إشكال بين تلامذة في مدرسة الأوقاف في منطقة المريجة فاستدعى أحد طرفي الإشكال أشخاصا آخرين، مما أدى إلى تطور الإشكال وحصول تضارب بالسكاكين.

وتزامن ذلك مع خروج المعلمة من المدرسة ففوجئت بما يجري وفقدت السيطرة على سيارتها ما أدى لصدمها شخص مع ولديه وتبين أنهم بصحة جيدة.

حوالي الساعة ٦:٣٠ مساءً حصل اشكال بين تلامذة في مدرسة الاوقاف في المريجة فاستدعى احد طرفي الاشكال اشخاص حيث تطور الاشكال الى تضارب بالسكاكين وتزامن ذلك مع خروج المعلمة من المدرسة ففوجئت بما يجري وفقدت السيطرة على سيارتها ما ادى لصدمها شخص مع ولديه وتبين انهم بصحة جيدة . pic.twitter.com/8qMm3PNXv6 — Akhbar Lebanon أخبار لبنان (@AkhbarLebanon_) May 24, 2022

وقد أخلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان فادي ملكون سبيل السيدة التي تسببت بحادثة الدهس في منطقة المريجة، بعد أن تأكد أن لا علاقة لها بالإشكال وأنها انهارت بعد رؤيتها الجرحى والدماء وفقدت وعيها.

ووفق بيان لقوى الأمن الداخلي، “حضرت السيدة إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي وصرحت أنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبية وهي تقود السيارة، من جراء مشاهدتها لإشكال كبير يتعارك فيه العشرات، وعلى الإثر قدت السيطرة على أعصابها، ما أدى إلى دهس مَن أمامها”.

وقد أصيب من جراء الحادث 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للمعالجة، أخرج منهم 2 في حين استبقي الآخران للمعالجة، ووضعهما الصحي مستقر، بحسب بيان قوى الأمن.

المصدر: RT + “ليبانون ديبايت”