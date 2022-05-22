الحذر من مخاطر استخدام زيت القلي أكثر من مرة!

بهدف التوفير، يقوم كثير من الأشخاص بإعادة استخدام زيت القلي بشكلل متكرر، والمشكلة أن هذه الزيوت المستخدمة للقلي هي في الأصل دهون مشبعة وإعادة استخدامها يجعلها أسوأ، حيث يجعل الدهون المتحولة في الجسم تشكل خطرا كبيرا على الصحة. والمخيف أنه مع أزمة الزيت الحالية، قد يصبح استخدام الزيت مراراً وتكراراً أمراً مضاعفا.

من الممكن أن يكون لزيت الطهي فوائد كبيرة على الصحة، غير أن هذه الفوائد قادرة على التحول ببساطة إلى مخاطر جمة عند سوء الاستخدام، كاستخدام زيت القلي بشكل متكرر.

وقد لا يدرك كثيرون أن هذه الطريقة يمكن وصفها بالسامة للغاية لما قد تسببه من مخاطر صحية مرتبطة بأمراض القلب والسرطان والمشاكل الإدراكية مثل الخرف والزهايمر ومرض باكنسون.

كما وجدت الدراسات وجود مادة سامة أخرى يتم إطلاقها عند إعادة تسخين الزيت، وهي مادة سامة جداً للجسم ويمكن أن تعرقل وظائف الجسم لـ DNA وRNA والبروتينات التي تؤثر على العمليات الخلوية الأساسية للجسم. بحسب ما نشره موقع (تايمز أوف انديا) .

الكوليسترول الضار

عندما يتعرض الزيت لدرجة حرارة عالية، يتم تحويل بعض الدهون إلى دهون متحولة، كما يتعرض لفقدان خواصه مما يؤدي إلى إطلاق الجذور الحرة ذات التأثير الضار.

كما أن اتباع نفس العملية لفترة طويلة، قد يقود إلى مضاعفات صحية مثل السكتة الدماغية والسمنة وآلام الصدر وآلام المعدة وعسر الهضم وحتى أمراض القلب حيث أن الاستهلاك العالي للدهون المتحولة يزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. بحسب ما نشره موقع (ليف استرونغ).

إضافة إلى ذلك يؤدي مثل هذا الاستهلاك إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة وحرقة المعدة ومشاكل الحلق والالتهابات في الجسم.