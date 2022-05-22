مقتل شقيقتين باكستانيتين بسبب قرار العودة إلى إسبانيا بمفردهما

اعتقلت الشرطة الباكستانية ستة رجال على خلفية مصرع شقيقتين باكستانيتين لرفضهما، حسبما ورد، الانتقال بصحبة زوجيهما إلى أسبانيا التي يحملا أيضا جنسيتها.

ووفقا لأحد المسؤولين، فقد تم قتلهما برصاص شقيقهما وعمهما اللذان اتهما المرأتين بـ”جلب العار للأسرة”.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحيتين كانتا تعيشان في أسبانيا وطُلب منهما العودة العام الماضي إلى ديارهما في إقليم البنجاب، شرقي باكستان، حيث أجبرا على الزواج من أبناء عمومتهما.

وقد اتهمهما أقاربهما بعد ذلك بتعمد تأخير استخراج تأشيرات كي يتسنى اصطحاب زوجيهما معهما إلى إسبانيا.

وتُزهق أوراح مئات النساء في جنوب آسيا كل عام على يد أقاربهم بدعوى أنهن لم يحافظن على شرف العائلة.