مايو 21, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

البرازيل.. القبض على امرأة استخدمت حيلة غريبة لتهريب المخدرات (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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البرازيل.. القبض على امرأة استخدمت حيلة غريبة لتهريب المخدرات (فيديو)

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة ألصقت المخدرات على جسدها وادعت الحمل لتتجنب أجهزة التفتيش وتهرب هذه المواد إلى براغواي، إلا أن كلبا بوليسيا تمكن من كشفها.

وأفادت شبكة cbsnews بأنه تم إلقاء القبض على امرأة زيفت حملها على الحدود بين البرازيل وباراغواي”.

وأضافت أن “كلبا بوليسيا استشعر رائحة الماريغوانا على المرأة أثناء محاولتها العبور من فوز دو إيغواسو إلى بورتو أليغري”.

 

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