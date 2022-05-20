العلامات الأولى للولادة الطبيعية

المخاض السليم يعني أنك أمام ولادة طبيعية، وستلدين بسلام، لكن لهذه المهمة علامات، ستعانين منها، لكنها ستزول وستبقى مجرد ذكريات، تشعرك بالسعادة كلما نظرت إلى وجه طفلك، فماذا ينصحك الأطباء والاختصاصيون في هذه المرحلة؟

أعراض ستمرين بها

تقلصات أو شد: وذلك عندما تخرج السدادة المخاطية من عنق الرحم.

آلام الظهر، ونزول المياه.

الرغبة الملحة في الذهاب إلى المرحاض، والتي تنتج عن ضغط رأس طفلك على أمعائك.

المرحلة الكامنة من المخاض

يحدث هذا عندما يصبح عنق رحمك ناعماً ورقيقاً، ويبدأ في الانفتاح لولادة طفلك. وقد يستغرق هذا ساعات أو أحياناً أيام.

وينصحك الطبيب بالبقاء في المنزل خلال هذا الوقت. وإذا ذهبت إلى المستشفى أو وحدة الولادة، فقد يقترحون عليك العودة إلى المنزل.

كيف تشعرين بالانقباضات؟

عندما يكون لديك انقباض، يتقلص رحمك ثم يرتاح. بالنسبة لبعض النساء قد يشعرن بالانقباضات كآلام شديدة في الدورة الشهرية.

أما انقباضات قرب نهاية الولادة فتسمى “براكستون هيكس”، وتميل إلى أن تصبح أطول وأقوى وأكثر تواتراً مع تقدم المخاض. أثناء الانقباض، تتقلص العضلات ويزداد الألم. إذا وضعت يدك على بطنك، فسوف تشعرين أنها تزداد صعوبة؛ عندما تسترخي العضلات تدفع الانقباضات طفلك إلى أسفل ويفتح مدخل رحمك (عنق الرحم)، ويكون جاهزاً لمروره.

ومن المحتمل أن تنصحك ممرضة التوليد بالبقاء في المنزل حتى تصبح الانقباضات متكررة، أما إذا كانت تأتي كل 5 دقائق، فأنتِ تعتقدين أنك في حالة مخاض.

وغالباً ما تعانين من ألم الظهر أثناء المخاض، ويخرج المخاط قبل بدء المخاض مباشرة، أو في وقت مبكر منه، ويسمى هذا المخاط الوردي اللزج الذي يشبه الهلام بـ”العرض”. وهو يحتوي على كمية صغيرة من الدم، أما إذا كنت تفقدين المزيد من الدم، فقد تكون هذه علامة على وجود مشكلة ما، لذا اتصلي بالمستشفى على الفور.

ماذا يحدث عندما تنفجر المياه؟

من المحتمل أن ينفجر كيس الماء لديك أثناء المخاض، ولكن يمكن أن يحدث أيضاً قبل بدء المخاض.

فطفلك ينمو داخل كيس سائل يسمى الكيس الأمنيوسي. وعندما يحين وقت ولادته، ينفجر الكيس عادةً ويخرج السائل الأمنيوسي وهذا هو انفجار مياهك. في بعض الأحيان أثناء المخاض، قد يعرض الطبيب كسر الماء لديك. الذي إذا انفجر فقد تشعرين بتدفق بطيء أو مفاجئ للمياه لا يمكنك التحكم فيه. للاستعداد لهذا، يمكنك الاحتفاظ بفوطة صحية (لكن ليس سدادة قطنية) في متناول يدك إذا كنت ستخرجين، وضعي شرشفاً واقياً على سريرك.

السائل الأمنيوسي صافٍ وشاحب. أحياناً يكون من الصعب التفرقة بين السائل الأمنيوسي والبول. عندما ينفجر كيس الماء لديك، قد يكون ملطخاً بالدماء قليلاً.

متى أكون بحاجة للمساعدة الفورية؟

إذا كانت المياه كريهة الرائحة أو ملونة.

إذا أصبت بنزيف في الدم.

إذا انفجر كيس الماء لديك قبل بدء المخاض.

إذا لم يبدأ المخاض بعد نزول كيس الماء لديك، الذي من المعتاد الدخول فيه خلال 24 ساعة من نزول كيس الماء. في هذه الحالة ستحتاجين إلى تحريض؛ لأنه من دون السائل الأمنيوسي، فقد يصاب طفلك بالعدوى.

حتى تحريضك، أو إذا اخترت الانتظار حتى يبدأ المخاض بشكل طبيعي، أخبري ممرضة التوليد على الفور إذا:

إذا كان طفلك يتحرك أقل من المعتاد.

إذا ارتفعت حرارتك، فعادة ما تكون درجة الحرارة المرتفعة أعلى من 37.5 درجة مئوية.

كيف تتعاملين مع بداية المخاض؟

ماذا يحدث عندما تنفجر المياه؟

في بداية المخاض يمكنك:

المشي أو التحرك.

اشربي السوائل أو المشروبات الرياضية، التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة..

تناولي وجبة خفيفة، إذا كنت ترغبين في ذلك..

جربي أي تمارين استرخاء وتنفسية للتعامل مع الانقباضات؛ لأنها تصبح أقوى وأكثر إيلاماً، يمكن لشريكك في الولادة المساعدة من خلال القيام بذلك معك.

اجعلي شريكك يفرك ظهرك، فهذا يساعد على تخفيف الألم.

تناولي دواء مهدئاً، مسموحاً به وآمناً حسب التعليمات المدونة على العبوة.

احصلي على حمام دافئ.

اكتشفي ما يحدث أثناء المخاض والولادة وما يمكنك فعله لتخفيف الألم في المراحل المبكرة من المخاض.