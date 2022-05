ريهانا ترزق بمولودها الأول من مغني الراب روكي

رزقت المغنية والممثلة ومصممة الأزياء الأمريكية ريهانا بمولودها الأول من مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي، بحسب ما ذكرت حسابات على موقع “تويتر”.

rihanna and rocky have reportedly welcomed a baby boy. all the lyrics have new meaning now 💕 pic.twitter.com/BD0l34wwjp

— Genius (@Genius) May 19, 2022