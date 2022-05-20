مايو 20, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ريهانا ترزق بمولودها الأول من مغني الراب روكي

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فى :شؤون المرأة
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ريهانا ترزق بمولودها الأول من مغني الراب روكي

رزقت المغنية والممثلة ومصممة الأزياء الأمريكية ريهانا بمولودها الأول من مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي، بحسب ما ذكرت حسابات على موقع “تويتر”.

وفي بداية عام 2020، عادت المغنية ريهانا إلى أحضان مغني الراب الأمريكي روكي، بعد أيام فقط من انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، الذي استمر على علاقته بها حوالي 3 سنوات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم ريهانا وروكي عاطفيا، ففي 2013 تم رصدهما معا وهما يستمتعان ببعضهما في مدينة نيويورك، لكن مغني الراب سارع إلى تهدئة أي شائعات عن علاقتهما، قائلا: “أنا لا أنظر إليها هكذا”.

وعلى الصعيد العاطفي، ارتبطت المغنية ريهانا، في السنوات السابقة، عاطفيا بمغني الراب ترافيس سكوت، والمغنيين دريك وكريس براون، والممثل جوش هارتنيت، ولاعب البيسبول مات كيمب.

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