جديد على تيك توك”: الفيتامين B5 لعلاج حب الشباب

شهد موقع “تيك توك” مؤخراً انتشاراً لفيديوهات توثّق فعالية الفيتامين B5 في علاج حب الشباب. فما حقيقة هذا الأمر وما رأي الخبراء في هذا المجال.؟

أظهرت دراسة بريطانيّة أُجريت مؤخراً أن 95 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عاماً عانوا على الأقل مرة واحدة من حب الشباب. وهذا ما يجعل من هذه المشكلة التجميليّة آفة يوميّة بالنسبة لكلّ من يعاني منها، ويُفسّر الإقبال على تجربة أي علاج جديد يعد بالقضاء عليها.

إذا كانت العلاجات الطبيّة المستعملة لمحاربة حب الشباب متوفرة ومفيدة، فإن البعض يُفضّل التوجّه نحو العلاجات التجميليّة أو الطبيعيّة مثل استعمال كريمات العناية أو نبات الألوفيرا. وقد انتشرت مؤخراَ حيلة على موقع “تيك توك” تدعو إلى استعمال الفيتامين B5 لعلاج حب الشباب، ورأينا أشخاصاً يظهرون عبر فيديوهات بعد انقضاء أسبوعين على استعمال كريم غنيّ بهذا الفيتامين وقد تحسّنت مشكلة حب الشباب لديهم.

– ما مدى فعالية هذا الفيتامين؟

إن انتشار فيديوهات على موقع “تيك توك” توثّق تحسّن حالة حب الشباب بعد أسبوعين فقط على استعمال كريم غنيّ بالفيتامين B5 لم يترافق مع تأكيدات في هذا المجال من جانب أطباء الجلد وخبراء التغذية. إذ تُشير الدراسات إلى أن استعمال الفيتامينات في مستحضرات العناية أو على شكل مكمّلات غذائيّة يتطلّب حوالى 5أو 6 أسابيع من الاستعمال المنتظم قبل أن ظهور نتائجه الأوليّة. ويعود ذلك إلى أن حوالي 30 أو 40 يوما لتتجدّد وتظهر عليها الفوائد المرجوّة.

إن اعتماد الفيتامين B5 في الروتين التجميلي المضاد لحب الشباب يقوم على استعماله في كريم مرطّب. ويبدأ تأثير هذا المكوّن في مجال الترطيب بالظهور بعد بضعة أيام على الاستعمال، حيث تبدو البشرة مالسة ومكتنزة أما تأثيره العلاجي على حب الشباب فلن يظهر قبل مرور 12 أسبوعا على الاستعمال.

– خصائص هذا الفيتامين:

تجدون الفيتامين B5 أيضاً تحت اسم “حمض البانثوثينيك”، وهو يتميّز بخصائصه القابلة للذوبان في الماء ومتوفّر في العديد من الأطعمة منها: الفطر، الخمائر الغذائيّة، صفار البيض، كبدة الدجاج أو الغنم، بذور دوّار الشمس المحمّصة، وغذاء ملكات النحل.

يعود المفعول المساعد على التآم الندبات، الذي يتمتع به هذا الفيتامين إلى تأثيره في مجال تعزيز تكاثر خلايا الكيراتين والفيبروبلاست في الجلد وهي تحديداً الخلايا المسؤولة عن متانة الأدمة.

أظهرت الاختبارات أن استعمال مكمّل غذائي غنيّ بالفيتامين B5، لمدة 12 أسبوعاً لدى المعاناة من حب الشباب، قادر على تحسين مظهر حب الشباب بنسبة 60 بالمئة بعد الأسابيع الثمانية الأولى. وإذا كانت طريقة تأثير هذا الفيتامين على حب الشباب ليست واضحة بعد، فيُعتقد أنها تتم لدى تحوّل هذا الفيتامين إلى كوأنزيم A، الذي يعمل على الحدّ من الإفرازات الزهميّة للبشرة ويقلّص عدد الغدد الموجودة في جذور بصيلات الشعر.