والدة إيلون ماسك بملابس السباحة على غلاف مجلة “Sports Illustrated”

أصبحت ماي ماسك والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، أكبر عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة “Sports Illustrated” بنسختها الخاصة لملابس السباحة.

وتعتبر عارضة الأزياء وأخصائية التغذية ماسك واحدة من النجمات الأربع اللواتي ظهرن على غلاف مجلة “Sports Illustrated” بعددها الخاص لملابس السباحة لعام 2022، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية سيارا، والموسيقية، ورائدة الأزياء، يومي نو.

وقالت ماسك ضاحكة في مقطع فيديو نشرته المجلة: “إذا اعتقدت أنني سأكون عارضة أزياء لملابس السباحة لمجلة Sports Illustrated، لكان حاول الكثيرون إبعادي، باعتباري امرأة مجنونة”، ثم أضافت: “والآن، ها أنا ذا”.

وأضافت: “أنا متحمسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهن جميلات”.

I am so excited to be on the cover of @si_swimsuit at the age of 74. It’s about time!😉

You can buy your copy of #SISwim22 on May 19th!

If you want to see more pics, interview and videos online, click on https://t.co/C5w9BRwmpE 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/mWY4pqesle

— Maye Musk (@mayemusk) May 16, 2022