الفنانة “منى واصف” تبتعد عن الاعمال التلفزيونية

أعلنت الممثلة السورية منى واصف، ابتعادها عن الأعمال التلفزيونية في الآونة الأخيرة، كاشفة عن الدوافع التي جعلتها تتخذ هذا القرار.

وفي تصريحات ضمن برنامج “كافيه شو”، قالت واصف إنها في انتظار فريق عمل “فيلم الهيبة” لانتهاء تصوير مشاهدهم في إسطنبول وعودتهم الى لبنان، لتقوم بتصوير مشاهدها لشخصية “أم جبل”.

وفي السياق، لفتت منى واصف الى انها اتخذت قرار الابتعاد عن الأعمال التلفزيونية والتفرغ الكامل لـ فيلم “الهيبة” الذي سيتم عرضه قريباً، قائلة: “بدي ابتعد شوي عن التلفزيون مشان بس يطلع الفيلم يكون الجمهور اشتقلنا”.