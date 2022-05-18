فيديو: شاكيرا تخوض تحدي الرقص مع جيمي فالون وتخطف الأنظار

حلّت النجمة الكولومبية ​شاكيرا​ مساء أمس الثلاثاء ضيفة على البرنامج الترفيهي الحواري الأميركي الشهير “The tonight Show” مع ​جيمي فالون​.

وشاركت صفحة البرنامج في موقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحلقة حين أدى كل من جيمي وشاكيرا تحدي الرقص في فقرة “Watch It Once” وهي عبارة عن تحدي رقصات متداولة عبر موقع للتواصل.

في الكليب انضمت شاكيرا إلى جيمي لتأدية رقصتين الأولى على أنغام “jiggle jiggle” لـديوك وجونز مع لويس ثيروكس والأخرى لـ شاكيرا.

ورقص جيمي فالون جاء متقناً وظريفاً كما أبدت شاكيرا ليونة وبراعة لا توصف.

وقد تحدثت المغنية الشهيرة عن أغنيتها الأخيرة التي طرحتها في الشهر الماضي بعنوان “Te Felicito”، مشيرة إلى أنها لا تعتمد سياسة طرح الأغنيات بشكل مكثف، لأن الأولوية هي لأولادها، مضيفة :”لكن عندما أفعل فأنا أركّز، كان عليّ أن أكرّس ثلاثة أشهر لتحضير الفيديو كليب فقط”.