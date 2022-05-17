“كارين جان بيير” تدخل التاريخ كأول “سوداء” ومثلية تتقلد منصبا مهما في البيت الابيض

عقدت كارين جان بيير أول إحاطة إعلامية لها كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض، ودخلت بذلك التاريخ كأول شخص من “السود” والمثليين جنسيا يتولى أحد أكثر الأدوار أهمية في الإدارة.

وقالت جان بيير للصحفيين: “أنا امرأة سوداء مثلية الجنس مهاجرة. ولولا أجيال من الناس الذين كسروا الحواجز قبلي لما كنت هنا. لكني استفدت من تضحياتهم، لقد تعلمت من تفوقهم، وأنا ممتنة لهم إلى الأبد”.

وأضافت: “التمثيل مهم، تسمعنا نقول هذا كثيرا في هذه الإدارة (البيت الأبيض)، ولا أحد يفهم هذا أفضل من الرئيس جو بايدن”.

وأطلعت جان بيير الصحفيين على دورها السابق كنائبة رئيسية للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، حيث كانت في غرفة الإحاطة، وفي كثير من الأحيان خارج الكاميرا، على الطائرة الرئاسية. وفي مايو الماضي أصبحت ثاني امرأة “سوداء” في التاريخ تعقد المؤتمر الصحفي اليومي.

وعملت جان بيير في فريق الاتصالات الأقدم في البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه، وقبل ذلك كانت مستشارة لحملته الانتخابية ورئيسة موظفي نائبته الحالية، كامالا هاريس.

وسافرت كارين جان بيير مع الرئيس في عدة مناسبات، بما في ذلك عندما استبدلت بساكي في اللحظة الأخيرة في رحلة بايدن، التي استغرقت أربعة أيام إلى أوروبا، بعد أن ثبتت إصابة جين بساكي بفيروس كورونا.

وتضم عائلة جان بيير (المثلية) شريكة حياتها، مراسلة “CNN” الوطنية، سوزان مالفو، وابنتهما.

ولطالما كانت بساكي علنية بشأن نيتها ترك الوظيفة بعد عام واحد. ذكرت شبكة “CNN” أن بساكي ستنضم إلى شبكة “MSNBC”.

وبعد رحيل جين بساكي من إدارة البيت الأبيض وإعلان بايدن عن ترقية جان بيير، دعت بساكي جان بيير إلى المنصة وأثنت على زميلتها وصديقتها.

وقالت: “ستكون أول امرأة سوداء، وأول شخص من مجتمع المثليين يخدم في هذا الدور، وهو أمر مذهل لأن التمثيل مهم وستقوم هي بذلك، وستعطي صوتا للكثيرين وتسمح وتعرض الكثير مما هو ممكن حقا.. عندما تعمل بجد وتحلم بحلم كبير، فهذا مهم ويجب أن نحتفل بذلك”.