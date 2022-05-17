مايو 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذا الفيديو!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذا الفيديو!

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو حيث احتفلت بعيد ميلادها بطريقة جديدة وغير اعتيادية.

وفي التفاصيل، عمدت نانسي الى تغيير شكلها الخارجي، حيث ظهرت بشعر مجعد أسود وبشرة سمراء اللون، كما عمدت الى رسم وشم على جسدها ويدها.

وتجولت نانسي في شوارع بيروت ، حيث اظهر الفيديو الارتباك الواضح على وجوه كل من رآها، ما جعلهم في حيرة من أمرهم ما إن كانت “هي أو مش هي”، لتكشف في عن نفسها مزيلة الشعر المستعار والميك آب، حيث تهافت الناس لالتقاط الصور معها، كما ظهرت في نهاية الفيديو وهي تقطع قالب الحلوى محتفلة بعيد ميلادها.

https://www.instagram.com/nancyajram/?utm_source=ig_embed&ig_rid=16dd734b-5aab-46a2-9959-8c9a1dea8b57

 

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