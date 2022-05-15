كيم كارداشيان: ويست كان يسخر من ملابسي ويشبهني بـ”مارج سيمسبون”

عندما انفصلت كيم كارداشيان عن كانيي ويست، لم تفقد زوجها فقط. بل أيضًا فقدت منسيق الملابس الخاص بها الذي جعلها واحدة من أهم رموز الموضة في هوليوود.

وتحدثت كيم كارداشيان لاخواتها في الحلقة الرابعة من The Kardashians أن ظهورها في SNL العام الماضي كانت آخر مرة اختار زوجها السابق الملابس لها، مضيفة أنه ترك البرنامج من بعد كلامها عنه والإشارة له بـ”مغني الراب”، لأنه يرى أن مكانته عندها أكثر من هذا بكثير.

وأضافت كيم: “وصل بي الأمر لدرجة أنني كنت أطلب نصائح منه عن اختياري للأزياء وكنت أصاب بنوبات ذعر بسبب ذلك”، وحين جاء الوقت لتستلم سيدة الأعمال جائزة WSJ لمجهوداتها في الموضة بماركة Skims الخاصة بها، اضطرت كارداشيان أن تختار ملابسها بنفسها وارتدت فستان من تعاونها مع ماركة “فيندي”.

لم يكن الفستان الجلدي بني اللون شديد الاختلاف عما اعتادت كارداشيان أن ترتديه بالتعاون مع ويست، ولكن مع ذلك انتقدها مرة اخرى، وقالت: “اتصل بي من بعدها وقال لي أن مسيرتي المهنية قد انتهت وأرسل لي صورة لمارج سيمبسون وهي مرتدية لشيء مشابه”.

لم يتم تحديد أي زي قصده مغني الراب ولكن رواد تويتر بادروا في نشر أفكارهم.