فيديو: انكر نسبها في البداية .. سر بكاء ابراهيم تاتليساس امام غناء ابنته ديلان

تصدر المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتليساس مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لظهوره على الشاشة بعد سنوات طويلة من الغياب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال تسببت له في الإصابة بشلل نصفي، وهو يشارك ابنته “ديلان” الغناء لأغنية “أرامام”، خلال استضافتهما في برنامج ايبو شو.

وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً وتأثر الملايين من محبي المطرب التركي، خاصة بعد ظهوره وهو يبكي متأثرا بأداء ابنته لأغنيته الشهيرة، ومشاركتها له في الغناء.

تزوج إبراهيم تاتليساس أكثر من مرة من فنانات ونساء تركيات، أما ابنته ديلان التي تظهر معه في الفيديو فهي من علاقة غير شرعية، ولم يعترف بها إلا عام 2013.