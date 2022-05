مؤلفة رواية “كيف تقتلين زوجك” تبوح بسرّ دفين لرفيقتها في الزنزانة (صورة)

اعترفت الروائية الرومانسية في ولاية أوريغون نانسي كرامبتون صاحبة رواية “كيف تقتلين زوجك”، بإطلاق النار على زوجها بالخطأ، وفقا لما ذكره المدعي العام بمقاطعة مولتنوماه بأوريغون.

واعترفت كرامبتون لزميلتها في الزنزانة بأنها قتلت زوجها بالخطأ، ولاحقا أدلت رفيقتها بشهاداتها أمام المحكمة.

وقال النائب الأول للمدعي العام إن نانسي كرامبتون بروفي (71 عاما)، المتهمة بقتل زوجها، تناولت تفاصيل إطلاق النار مع نزيلة كانت تعيش معها في الزنزانة، وفقا لموقع “فوكس نيوز” الإخباري.

وأفاد بأن كرامبتون قتلت زوجها دانيال بروفي (63 عاما) في 2 يونيو 2018.

ووفقا للسلطات، يعتقد أنها ارتكبت جريمة القتل بسبب مشاكل مالية وشيكة وكانت في احتياج إلى سحب بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 1.5 مليون دولار.

Prosecutor says 'How to Murder Your Husband' novelist confessed to killing husband https://t.co/s99x0oNJ4l pic.twitter.com/uQPHhFJZys

— New York Post (@nypost) May 10, 2022