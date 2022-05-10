شقيقتان تتزوجان بالخطأ من عريس بعضهما البعض بعد انطفاء الكهرباء لمدة دقيقة

تزوجت شقيقتان في نفس اليوم بولاية ماديا براديش، بالخطأ من العرسان الخطأ بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ونظرًا لأن كلتا العرائس كانتا ترتديان الحجاب وترتديان فساتين متشابهة، فقد حدث أن أقاما حفل الزفاف مع العرسان الخطأ.

وعلمت العائلة بهذا الأمر عندما وصلت العرائس إلى منزل أهل زوجها. حيث ذهل أهل الزوج والضيوف لرؤية هذا التبادل للعروس، مما أدى إلى نزاع كبير بين عائلات العروس والعريس.

ومع ذلك، توصلت العائلتان في وقت لاحق إلى اتفاق وتم تصحيح الخطأ الذي حدث أثناء العهد.

وقع الحادث في قرية اسلانا في منطقة اوجين عندما كانت ابنتا رامشلال نيكيتا وكاريشما تتزوجان من دانغوارا بهولا وغانيش، وهما شابان من عائلتين مختلفتين.

وبما أن العرائس كن يرتدين الحجاب وليس لديهن قوة، فقد اختلطت الأمور، حيث ارتدت كلتا العرائس ملابس متشابهة، لذلك لم يعرف أحد عن هذا خلال طقوس الزفاف، كما قام خبير الزفاف بتدوير العريس مع العرائس “المتغيرات”.

وقد تحقق هذا الخلط في وقت لاحق عندما أخذ العرسان عرائسهم إلى المنزل، بعد نزاع قصير، تم التوصل إلى تسوية.